“Mi dignidad no tiene precio”: Carolina Rozo sobre declaración de Didier Luna

Luego de que Didier Alfonso Luna González, extécnico de la Selección Sub17 de fútbol femenino, aceptara cargos por acoso sexual dentro del escándalo suscitado por las denuncias de la exfisioterapeuta del combinado nacional Jenny Carolina Rozo Vega.

A propósito, Rozo, en conversación con Blog Deportivo de BLU Radio, habló del pronunciamiento de Luna ante un juez de Bogotá.

“Estoy muy tranquila porque es un momento de victoria para todo el tema de violencia de género, pero también para que la gente sepa que lo que conté era verdad (…). Sin embargo, debemos esperar el fallo del juez que será en marzo. Eventualmente él puede ir a la cárcel, aunque me siento satisfecha con que lo haya dicho”, indicó.

Asimismo, Rozo mencionó contundentemente que su dignidad no tiene precio por denunciar a Luna.

“Desde el primer momento pensé que ese dinero no lo iba a aceptar porque no me interesaba, menos de las manos de ese señor. Mi dignidad no tiene precio y que esto sea un motivo para las mujeres”, aseguró.

Por otro lado, la mujer expresó su descontento con la federación por el silencio que tuvieron frente a sus denuncias.

“A pesar de la denuncia que hice, ellos (la federación) nunca se manifestaron. A mí me cerraron las puertas en el deporte, tras del hecho, por mi condición de ansiedad y pánico, tampoco he tenido un trabajo formal”, dijo.

