Neymar finalmente sí estará en el álbum: Panini lo confirmó

La fiebre por el álbum Panini del Mundial volvió a encenderse en Colombia y en varios países de la región, con miles de aficionados buscando completar sus colecciones entre intercambios, cambiatones y precios elevados en el mercado secundario. En medio de esta “locura coleccionista”, surgió una de las dudas más repetidas: ¿por qué Neymar no aparece en el álbum?

El tema fue abordado en Mañanas Blu durante una entrevista con Eli Milgem, presidente de Panini en Colombia, quien explicó cómo se construye el álbum oficial y aclaró los criterios detrás de la selección de futbolistas.

Neymar estará en el albúm Panini: llenarlo saldrá más costoso

La ausencia de Neymar en el álbum generó inquietud entre los coleccionistas, especialmente porque el delantero brasileño es una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial. Sin embargo, desde Panini explicaron que la inclusión de jugadores depende de la información entregada por las federaciones y de la planificación previa al torneo.



“Las federaciones de fútbol envían todo lo que sale en el álbum”, señaló el directivo, al explicar que la producción se basa en listas oficiales remitidas antes del Mundial, lo que puede generar diferencias con las nóminas finales.

En ese sentido, agregó que existen casos en los que jugadores que inicialmente no estaban contemplados terminan apareciendo o viceversa, debido a lesiones, cambios de convocatoria o decisiones técnicas de última hora.

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El presidente de Panini también explicó qué ocurre cuando un jugador entra o sale del torneo después de la impresión del álbum, como el caso de Neymar.

Según indicó, la empresa recurre a un sistema de actualización posterior conocido como “kit de completación”, que permite incluir nuevas láminas o reemplazos oficiales.

“Panini saca lo que se llama el kit de completación”, explicó, al detallar que este material llega semanas después del lanzamiento para ajustar cambios en las plantillas oficiales.

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“Todo tiene el mismo chance de salir”: así funciona el álbum Panini

El directivo también aprovechó para aclarar uno de los mitos más comunes entre los coleccionistas: la supuesta existencia de láminas más escasas que otras.

Según explicó, la producción está diseñada para que todas las figuras tengan la misma probabilidad de aparecer en los sobres, aunque la percepción de dificultad suele estar influenciada por el intercambio y la demanda.

“La respuesta tajante es esa. Todo tiene el mismo chance de salir”, insistió durante la entrevista, al desmentir que haya láminas más difíciles o exclusivas dentro de la colección.

En la conversación también se mencionó el impacto del fenómeno en el país, donde se han distribuido cerca de 1,5 millones de álbumes, consolidando a Colombia como uno de los mercados más fuertes para Panini a nivel mundial.

Mientras tanto, la ausencia de Neymar sigue alimentando conversaciones entre aficionados, que continúan buscando completar el álbum en medio de cambiatones, puntos oficiales y el mercado paralelo que rodea esta tradición futbolera.