"No puedo pedir a James lo que a Di María. Estoy contento con él": Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se mostró contento con el rendimiento del colombiano James Rodríguez y aseguró que en tareas defensivas no le puede pedir lo mismo que hacía el argentino Ángel Di María, porque "son jugadores distintos".

"James no es Di María, es un jugador distinto con calidad distinta, por eso lo voy a utilizar, no porque le pida lo que a Di María. Son jugadores con características técnicas distintas. Estoy contento con él y está focalizado en el trabajo que tiene que hacer. Lo está haciendo bien y lo va a hacer mejor", dijo.

El técnico italiano confirmó en rueda de prensa la titularidad de James, tras descansar de inicio en Sofía ante el Ludogorest en Liga de Campeones. También desveló el regreso del portugués Pepe al once, la continuidad de Iker Casillas en portería y la vuelta al once de jugadores como Dani Carvajal y el alemán Toni Kroos, suplentes el miércoles.

"Varane lo ha hecho muy bien estos partidos, con mucha seguridad y calidad como siempre, mostrando sus cualidades. Ahora regresa Pepe, por este partido descansa Varane. No hay una pareja fija. Tengo tres centrales de un nivel muy alto y merecen jugar lo mismo", aseguró.

Confía Ancelotti en que los problemas a balón parado que está sufriendo se solucionen ya y admitió su preocupación después de volver a repetirse ante el Ludogorest en el quinto tanto de la temporada que encaja su equipo de la misma manera.

"Nos preocupa el balón parado. Valverde es uno de los mejores entrenadores de España, es normal que preocupe. Trabajamos para arreglarlo, lo hemos hecho esta mañana pero no tenemos que tener mucho miedo de esto. El Real Madrid no es el único equipo que encaja gol a balón parado, al Barcelona lo mismo y muchos más equipos. Está claro que no estamos contentos y trabajamos para arreglarlo pero puede pasar", manifestó.

Pese al mal momento que está protagonizando el Athletic Club de Bilbao, Ancelotti advirtió de su peligro. "Es siempre un equipo que lucha con mucho carácter en cada partido y que tiene calidad. Su temporada no es fácil porque tuvieron que preparar el partido ante el Nápoles y después han tenido un bajón, pero tenemos que tener cuidado con ellos. Pueden pensar que es el partido ideal para salir de este momento".

Por contra, analizando el estado de su equipo, el técnico italiano destacó la reacción admitiendo cosas por mejorar en defensa. "Es un momento bastante bueno del equipo porque tenemos una buena racha de resultados, también de juego. Hay que ajustar algunas cosas como defender más compacto, pero la eficacia ofensiva es muy buena y estoy satisfecho".

Exculpó al galés Gareth Bale de la crítica que está recibiendo en los últimos encuentros por su poca participación defensiva. "En el trabajo defensivo no es una cuestión individual de Bale, todos tienen que dar más en ese sentido. A Gareth le pido lo mismo que al resto de delanteros, tienen que trabajar más a nivel defensivo y ayudar al equipo a la recuperación de balón. Se lo pido también a Cristiano y Karim". EFE