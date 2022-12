Nunca he pensado en debilitar ni reducir las Fuerzas Armadas: Santos

Durante la segunda jornada pedagógica de paz que realizó el presidente Juan Manuel Santos en el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá, se refirió a las críticas y cuestionamientos que diferentes sectores han hecho al proceso de paz , y en especial al papel de las fuerzas militares durante el posconflicto, y aseguró que jamás ha pensado en debilitarlas.

Publicidad

“Si yo fui corresponsable –perdónenme la falta de modestia, pero lo digo con mucho orgullo–, si construí esas Fuerzas y llevarlas donde están, esta Policía que es cotizada en el mundo entero –tenemos misión hasta en el África–, si hemos construido y hemos llegado ahí ¿cómo se les ocurre que yo voy a ser el responsable de comenzar a debilitarlos o a reducirlas?”, indicó.

El mandatario les recordó a los integrantes de la fuerza pública que no se va a tocar el sistema prestacional ni los beneficios a que los cuales tienen derecho, como se había rumorado en el Congreso a través de un panfleto.

Publicidad

“Hay muchos enemigos del proceso de paz que están diciendo muchas mentiras (…) acabar con las asignaciones de retiro de las Fuerzas Militares, reducir los derechos adquiridos, sacrificar más las prestaciones, en fin, una cantidad de mentiras y de falacias que nada tienen que ver con la realidad”, aclaró.

Publicidad

También aprovechó su intervención para reiterar que tanto el Ejército como la Policía Nacional seguirán siendo claves para mantener la paz, una vez se firme el acuerdo con las Farc, y su deber será siempre el de garantizar la seguridad a la ciudadanía durante y después del posconflicto.

A esta jornada también asistió el general en retiro Jorge Enrique Mora, quien respaldó las palabras del presidente, advirtiéndole a los miembros de las fuerzas armadas que no ve “amenaza” alguna en lo que se está negociando en La Habana, pues sus beneficios y garantías sociales seguirán vigentes sin ninguna modificación.

Publicidad

“Quiero decirles que yo no veo por ningún lado que haya una amenaza a la seguridad social de nuestras Fuerzas. No veo esa amenaza. No la veo por ninguna parte. No está en peligro nuestro futuro, no está en peligro nuestro sueldo de retiro, no está en peligro la salud, ni las viviendas, ni todo lo que hemos tenido. Se los digo aquí de todo corazón: no veo el peligro”, aseguró.

Publicidad

Por su parte, el general en retiro Óscar Naranjo le pidió a las Fuerzas Militares y a la Policía que confíen en el futuro una vez se firme la paz en Colombia.