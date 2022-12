¡Oficial! Thibaut Courtois es nuevo portero del Real Madrid

El Real Madrid anunció este miércoles que el arquero de la Selección de Bélgica, Thibaut Courtois, es su nuevo portero de cara a la temporada 2018-2019.

El belga deberá presentarse este jueves en las instalaciones del equipo blanco para pasar exámenes médicos y posteriormente será presentado a la hinchada del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Publicidad

El costo del 'Guante de Oro' fue de 40 millones de euros, mientras que el Chelsea contrató a Kepa Arrizabalaga por 80 millones de euros.



“El Real Madrid C. F. y el Chelsea F. C. han acordado el traspaso del jugador Thibaut Courtois, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas. Tras el reconocimiento médico que se efectuará mañana jueves 9 de agosto, el jugador será presentado a las 13:00 h en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. Posteriormente, Courtois pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid C. F. y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa”, es el comunicado completo del belga.

Asimismo, por medio de otro comunicado oficial, el Real Madrid confirmó que el mediocampista croata Mateo Kovacic fue cedido una temporada (hasta el 30 de junio de 2019) al Chelsea.

Publicidad

"El Real Madrid C. F. y el Chelsea F. C. han acordado la cesión del jugador Mateo Kovacic para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2019", señalan.