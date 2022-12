Pékerman reconoció la superioridad de Uruguay en Montevideo

El DT de Colombia, el argentino José Pekerman, dijo que "no se puede discutir" el 3-0 que le infligió Uruguay este martes en la segunda fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Rusioa-2018, ya que el combinado celeste fue "muy práctico" y su equipo cometió muchos "errores".





En declaraciones a la prensa local, Pekerman declaró que "no se puede discutir este resultado, Uruguay fue muy práctico y nosotros pagamos errores" en partido jugado en el estadio Centenario de Montevideo.





"No estuvimos finos, tuvimos alguna chance en cierto momento, pero no pudimos. Fue un triunfo justo de Uruguay", subrayó Pekerman, cuyo equipo extrañó al volante James Rodríguez, de Real Madrid y máximo goleador del mundial de Brasil-2014.





La victoria fue la segunda consecutiva de la Celeste en este premundial, suma seis puntos en dos partidos -había vencido 2-0 a Bolivia en La Paz en el debut-, mantiene su liderazgo y reforzó el invicto de 42 años como local ante los cafeteros.





Además, Uruguay llegaba al partido con cuatro bajas -entre ellas sus estrellas Luis Suárez y Edinson Cavani- y su DT Oscar Tabárez debió observar desde un palco por suspensión -dirigió su asistente Celso Otero-.





"Parecía que las ausencias de Colombia se notaron más que las de Uruguay", opinó el DT visitante, quien acotó: "el fútbol tiene esto, si el primer tiempo terminaba 0-0 (acabó 1-0 en favor de los celestes) para Uruguay iba a ser el recuerdo de los ausentes".





En la perspectiva de lo que resta de la clasificatoria, el timonel argentino sosutvo que "nosotros tenemos que crecer, hemos hecho alguna renovación, hay un cambio generacional, lo importante es hacerlo con buenos resultados, eso ayuda, porque cuando la presión aumenta es más difícil para los jugadores".