Preocupación en América de Cali por amenazas de muerte contra Jonathan Pérez

Se cumplen ya dos semanas desde que Jonathan Pérez, lateral del América de Cali, ha denunciado graves amenazas en su contra en redes sociales por parte de aparentes seguidores de su propio equipo, situación que ha generado preocupación en el cuadro escarlata.

El capitán del equipo, Carlos Bejarano, habló recientemente de la situación y rechazó las intimidaciones contra su compañero, de quien dice “es un excelente ser humano, excelente profesional y un excelente jugador (…)

No es fácil que un compañero entre a un partido y que te estén amenazando, no es fácil, nunca vas a estar concentrado ni jugar de la mejor manera”.

Las amenazas, sin embargo, no cesan. En entrevista con BLU Radio el propio Pérez manifestó su preocupación por este episodio, que se agravó este lunes tras la derrota el fin de semana del América 0-1 ante Junior en la ciudad de Cali.

“Yo le hice saber a mi representante, él se encargó de que eso se diera a conocer en la radio, yo no quería contarle nada a mi familia como para no preocupar y más porque soy una persona a la que le gusta tener las cosas calladas; le conté y ya me siento más tranquilo por el apoyo de mi familia, mis compañeros y amigos”, explicó.

El lateral escarlata puso en conocimiento de las autoridades las amenazas que, según cuenta, recibe desde perfiles al parecer falsos y otros de personas que se identifican como hinchas de su equipo.



