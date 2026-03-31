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Blu Radio  / Deportes  / Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegura que "Irán estará en la Copa del Mundo"

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegura que "Irán estará en la Copa del Mundo"

Pese a las dudas sobre la sede de sus partidos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Irán sí disputará la próxima Copa del Mundo y respetará el calendario definido por el sorteo.

Gianni Infantino_AFP.jpg
Gianni Infantino, presidente de la Fifa
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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