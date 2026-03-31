Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegura que "Irán estará en la Copa del Mundo"

"Irán estará en la Copa del Mundo", aseguró este martes a la AFP el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presente en Antalya, en el sur de Turquía, en un partido amistoso de la selección iraní contra Costa Rica.

"Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento", añadió el patrón del fútbol mundial durante el descanso del partido.

"He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien", añadió Infantino, precisando que "los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo".

Irán había pedido disputar sus encuentros de la primera fase del torneo (del 11 de junio al 19 de julio) en México y no en Estados Unidos, como determinó el sorteo.



BLU Radio. Selección de Irán / Foto: AFP

Según el calendario oficial, en la primera fase del Mundial Irán deberá enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y luego a Egipto en Seattle.

Su campo base para el torneo está previsto en Tucson, en Arizona.

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El presidente de la FIFA, cuya presencia en Antalya no había sido anunciada, se instaló en la tribuna poco antes del inicio del encuentro y posó para unas fotos con varios miembros de la federación iraní, constató un periodista de la AFP.