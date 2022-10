Promesa del ciclismo colombiano, víctima de millonario robo en Tunja

La víctima del robo es Óscar Guzmán, quien con tan solo 19 años ya ha obtenido logros en Europa, como campeón de la Copa a España y el tercer lugar de la Vuelta a Portugal.

Los delincuentes, según Guzmán, lo siguieron desde la bicicletería donde se encontraba 'despinchando' su ‘bici’ y una vez salió para retomar su entrenamiento lo interceptaron con arma blanca, obligándolo a entregar todo.

“Me di cuenta que había dos sujetos y uno de esos me preguntó que si iba solo, pues yo le dije que no, luego terminé de arreglar la bicicleta y salí. Más adelante fui sorprendido por uno de ellos, quien me puso un arma blanca y me dijo que hiciera todo lo conveniente”, señaló el ciclista boyacense.

Los ladrones no solo se llevaron la bicicleta, sino, además, lo obligaron a entregar casco, gafas, su reloj y zapatillas.

“Me da tristeza ver que haya personas así en este mundo y que me pasen cosas como estas. Da mucha tristeza y rabia”, agregó Guzmán.

El robo asciende a los 21 millones de pesos. El joven ciclista, por ahora, hará un alto en sus entrenamientos, esperando que las autoridades le ayuden a recuperar su ‘caballito de acero’.