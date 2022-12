Que Iago Aspas me diga en la cara que no me gritó negro de mierda: Jefferson Lerma

En entrevista con BLU Radio, el jugador Jefferson Lerma, reiteró su denuncia sobre un insulto racista que le dijo el delantero Iago Aspas, del Celta de Vigo, en el partido en el que su equipo, el Levante, perdió 0-1.

“Hubo una jugada anterior, en la que yo lo corto y cuando arranca a correr le doy en la cabeza. Él va y me reclama, le dije: ‘¿qué pasa?’ Él me responde: ‘negro de mierda’. Fue un gesto muy feo”, dijo.

Publicidad

Agregó que la actitud del delantero no es coherente, más cuando son los mismos jugadores los que hacen campañas contra el racismo a nivel mundial.

“¿Qué le podemos pedir a las otras personas cuando nosotros lo hacemos? Eso no puede pasar. Todas las personas, independiente del color, merecemos respeto en todos los aspectos”, expresó.

En ese sentido, el centrocampista colombiano retó al jugador español a que sostenga en su cara que no le dijo el insulto.

“No es justo decirle a una persona ‘negro de mierda’. Y si él dice que yo lo insulté primero, que me diga en la cara que no me lo dijo”, manifestó.

Vea aquí: Jefferson Lerma denuncia insultos racistas del delantero español Iago Aspas

Publicidad

Lerma manifestó que se sostiene en la denuncia porque está seguro de la misma e incluso fue más allá al afirmar que no denunció el insulto de Danny Carvajal, el pasado mes de septiembre, quien lo llamó “puto mono de mierda”, porque no se dio cuenta y no lo escuchó.

“En este caso lo escuché. No me lo contaron, yo lo viví y entonces tengo derecho a decirlo”, enfatizó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: