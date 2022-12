Rechazo de clubes por reducción en número de suplentes en partidos de liga

La decisión de reducir a solo cinco suplentes por partido profesional en la liga colombiana fue rechazada por los directivos de algunos clubes a nivel nacional.

Según la nueva norma, los directivos de cada equipo

solo podrán tener en la banca a cinco jugadores, entre los que se encuentra el arquero.

Para Juan David Pérez, presidente del Atlético Nacional, esta es una medida que afecta los cuerpos técnicos de cada institución.

“Esta decisión nosotros la votamos en contra porque no es conveniente para ninguno. Un técnico debe tener más opciones ante un resultado adverso con un expulsado, o un lesionado”, precisó Pérez.

“Creo que en esto no avanzamos, sino que retrocedemos ya que no es consecuente con el tamaño de las plantillas. Ya no podemos tener varios jugadores, solo 16 por partido”, agregó.

Entre tanto, Alexis García, director técnico de la Equidad, precisó que esta medida va a traer problemas a los entrenadores

ya que van a perder perspectiva en lo que se puede hacer durante cada partido.

“Cuando uno tiene amplitud para elegir se facilita la tarea. El no disponer de material suficiente como para uno tomar decisiones es más difícil”, agregó.

A su vez, García hizo énfasis en el tema económico y se refirió a aquellos que buscan ahorrar dinero con la medida.

“Esto va totalmente contrario a lo que dice la ley de la riqueza pues hay que invertir para hacer mejor las cosas”, señaló.

“Si uno emprende un proyecto con un pensamiento miserable, le va a ir miserablemente. Hay que invertir, esa es la base”, agregó.

