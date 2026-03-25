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Blu Radio  / Deportes  / Revelan detalles de muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, tras colapso en partido

Revelan detalles de muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, tras colapso en partido

Este miércoles, en Bucaramanga, familiares, allegados y comunidad deportiva participan en las honras fúnebres del joven Santiago Castrillón, quien será despedido en su ciudad natal.

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