Revelan detalles de muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, tras colapso en partido

La muerte de Santiago Castrillón, volante de 18 años de las divisiones menores de Millonarios FC, ha generado conmoción en el entorno deportivo nacional.

El hecho ocurrió el sábado 21 de marzo, durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 frente a Independiente Santa Fe, cuando el jugador se desplomó en el campo tras recibir un impacto en el pecho.

Aunque fue atendido de inmediato y trasladado a un centro asistencial en el norte de Bogotá, falleció el domingo 22 de marzo debido a complicaciones cardiovasculares.

Este miércoles, en Bucaramanga, familiares, allegados y comunidad deportiva participan en las honras fúnebres del joven, quien será despedido en su ciudad natal.



Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Castrillón, nacido el 7 de septiembre de 2007, inició su proceso formativo en clubes locales como Águilas Santander y Guayos FC, donde empezó a destacarse por su talento. A los 13 años se trasladó a Bogotá para integrarse a las categorías inferiores del club capitalino.

El fallecimiento del jugador provocó reacciones dentro y fuera del país. El delantero Radamel Falcao García expresó su solidaridad con la familia y lamentó la pérdida de un joven con proyección en el fútbol profesional.

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Por su parte, Millonarios adoptó medidas simbólicas en señal de duelo, como la modificación temporal de su escudo a blanco y negro, y emitió un mensaje en el que destacó el compromiso y la actitud del mediocampista dentro y fuera de la cancha.

Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante.



Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba.



Acompañamos a… pic.twitter.com/rgrHHWwMgE — Radamel Falcao (@FALCAO) March 23, 2026

Sobre las causas de su muerte, Luis, su padre, afirmó en entrevista con Noticias Caracol que: “Él estaba jugando cuando recibió un balonazo en el pecho, justo a la altura del corazón, y de inmediato se desplomó. Su corazón dejó de funcionar. Durante la reanimación hubo un lapso crítico que nos lo arrebató, porque su cerebro no alcanzó a recibir suficiente oxígeno. Ayer nos confirmaron que ya no había reacción cerebral. Esas fueron algunas de las causas”.

Además, en medio del dolor y las lágrimas, añadió que era un joven sano, que no tenía ningún problema de salud y que se cuidaba mucho.