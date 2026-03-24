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Bucaramanga rendirá homenaje a joven promesa del fútbol Santiago Castrillón

Santiago Castrillón era considerado un talento en ascenso. Desde los 14 años hacía parte de las divisiones formativas de Millonarios.

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