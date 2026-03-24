Bucaramanga rendirá homenaje a joven promesa del fútbol Santiago Castrillón

En medio de la consternación que ha generado su repentina partida, este mièrcoles se llevará a cabo en Bucaramanga el homenaje póstumo y sepelio de Santiago Castrillón, la joven promesa del fútbol colombiano que falleció a sus 18 años.

El trágico hecho ocurrió durante un partido de fútbol en el que el joven deportista de Millonarios recibió un fuerte impacto de balón en el pecho mientras disputaba un encuentro frente a Santa Fe. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el joven perdió la vida, generando profundo dolor en la comunidad deportiva.

Santiago Castrillón era considerado un talento en ascenso. Desde los 14 años hacía parte de las divisiones formativas de Millonarios, donde venía consolidando su proceso deportivo con disciplina y proyección profesional.

#ATENCIÓN Millonarios confirma la muerte de Santiago Castrillón tras colapso en partido en Bogotá https://t.co/QVEHClIF1J — Blog Deportivo (@blogdeportivo) March 23, 2026

Familiares, amigos, entrenadores y compañeros lo recuerdan como un joven comprometido con su carrera, apasionado por el fútbol y con un futuro prometedor dentro del deporte nacional.



Su partida ha dejado un vacío enorme en quienes lo vieron crecer dentro y fuera de la cancha, desde muy pequeño, Santiago soñaba con llegar al fútbol profesional, un camino que comenzó a construir en el club Águilas Santander, donde su talento empezó a brillar.

Su entrenador, Hermes Fernando García, lo recuerda con emoción como un joven diferente: “Tenía un talento que nace en pocos, sabía mucho con la pelota, pero más allá de eso, era un muchacho sano, humilde y con una familia siempre pendiente de él”.

Bucaramanga prepara homenajes para Santiago Castrillón, promesa del fútbol santandereano #VocesySonidos https://t.co/P3u1NmRw5r — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 23, 2026

Las honras fúnebres se desarrollarán en la capital santandereana, donde se espera la asistencia de allegados y miembros del entorno futbolístico que desean darle el último adiós y acompañar a su familia en este difícil momento.

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La muerte de Santiago ha generado reacciones de pesar en distintos sectores del fútbol colombiano, donde su historia deja un mensaje sobre la fragilidad de la vida y la importancia de acompañar a los jóvenes deportistas en su formación integral.