Robert Farah dio positivo en prueba antidoping y no jugará el Abierto de Australia

El colombiano Robert Farah no disputará el Australian Open por dar positivo en una prueba antidoping, según informó el tenista a través de sus redes sociales.

El actual tenista número 1 a nivel mundial en dobles no estará en el primer Grand Slam del año luego de confirmarse el positivo en una prueba antidopaje realizada el pasado 17 de octubre de 2019 en Cali.

Publicidad

“Hace unas horas la ITF me comunicó la presencia de Boldenona en una prueba que me fue realizada el pasado 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Cali. Dos semanas antes a la prueba en mención, es decir, el 7 de octubre de 2019, se me practicó una prueba antidoping en Shanghái, la cual tuvo resultado negativo”, escribió el tenista colombiano en un comunicado oficial.

El Comité Olímpico Colombiano informó en 2018 que los atletas debían tener mucha precaución a la hora de consumir alimentos en el país, especialmente en carne de vaca, pues esta contenía la sustancia Boldenona, misma que le encontraron en la prueba realizada a Farah el pasado mes de octubre.

Según un estudio del Instituto Colombiano Agropecuario de 2018, el ganado vacuno de Colombia mantiene presencia de Boldenona, una de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Publicidad

“En dicho estudio se comprueba que en 1 de cada 4 muestras de residuos del ganado vacuno se encuentra dicha sustancia, además, que de acuerdo al ICA, existen 59 productos donde se utiliza la Boldenona para su uso veterinario en Colombia, lo cual es un número bastante significativo”, dice el informe.

Lea también: Colombia pierde dos oros en Panamericanos por positivo en control antidopaje

Publicidad

Farah aseguró que durante 2019 fue testeado de forma aleatoria en al menos 15 oportunidades y en todas dio negativo.

“Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en el 2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar los resultados de las pruebas a los atletas. Estoy seguro de que esa condición es lo que generó el resultado de la prueba”, aseguró.

Les comparto este mensaje. Gracias por su apoyo. pic.twitter.com/8JmiyV1YYe — Robert farah (@RobertFarah_) January 14, 2020