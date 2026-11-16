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Blu Radio  / Deportes  / Ronaldinho volvió a jugar al fútbol tras 10 años: así fue su partido con Ravenna FC

Ronaldinho volvió a jugar al fútbol tras 10 años: así fue su partido con Ravenna FC

El brasileño disputó 45 minutos como titular, participó en una jugada de gol y celebró el triunfo de su equipo.

Ronaldinho regresa a las canchas
Ronaldinho regresa a las canchas
X: @10Ronaldinho
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

Luego de más de una década desde que anunció su retiro, Ronaldinho volvió a disputar un partido de fútbol. El brasileño regresó a las canchas este domingo 15 de noviembre con el Ravenna FC, equipo de la tercera división de Italia del que es propietario. Su participación se dio como parte de una condición para asumir el control del club: volver a jugar un compromiso con su camiseta.

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El exjugador del Barcelona, París Saint-Germain y Milan llegó a Italia días antes del encuentro, realizó un par de entrenamientos y fue incluido en la formación titular para enfrentar al Forlì. El partido terminó con victoria 2-0 para el Ravenna FC, que sumó tres puntos en su lucha por el ascenso.

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Ronaldinho permaneció 45 minutos en el campo. Durante ese tiempo pidió el balón, participó en la construcción de las jugadas e intervino en la acción que terminó en el primer gol del encuentro. Recibió de espaldas, entregó el balón a un compañero y permitió que otro jugador continuara la jugada para concretar la anotación.

¿Cómo le fue a Ronaldinho en su regreso al fútbol?

El brasileño inició el compromiso como titular y disputó la primera mitad. Su participación llamó la atención por la manera en que se involucró en el juego, pese al tiempo que llevaba sin competir en un partido de estas características.

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El resultado también favoreció al Ravenna FC en la tabla de posiciones. Con la victoria frente al Forlì, el equipo llegó a 32 puntos en 14 partidos y se mantiene en la segunda posición, a seis unidades del Spezia, que ocupa el primer lugar.

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Por ahora, no se ha confirmado si Ronaldinho volverá a jugar otro encuentro durante la temporada.

¿Qué dijo Ronaldinho sobre volver a las canchas?

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Después del partido, el exfutbolista compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su satisfacción por regresar al campo y jugar ante los aficionados.

“Hablando en serio, fue hermoso vivir este día tan maravilloso junto a mis compañeros y con un estadio lleno. Sin duda, es un momento muy especial en mi vida”, escribió.

También se refirió a la emoción de volver a sentir el ambiente de un partido: “Esta adrenalina, el olor del césped y la conexión con el balón siempre son especiales”.

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Finalmente, agradeció a los seguidores que asistieron al encuentro y señaló que el equipo dejó todo en la cancha para conseguir el triunfo y continuar en la pelea por el ascenso.

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