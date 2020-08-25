Blu Radio Ronaldinho
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¿Quiere conocer a Ronaldinho? Ojo, habrá evento en donde los hinchas podrán verlo
El astro brasileño ha sido considerado uno de los mejores futbolistas de toda la historia con un amplio recorrido en el mejores clubes del mundo.
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Ronaldinho y Cafú encabezan partido benéfico para víctimas de inundaciones en Brasil
Además de otras estrellas de la pelota, en el encuentro participarán diversos artistas para recolectar ayuda a los damnificados por las fuertes inundaciones en Brasil.
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Ronaldinho revolucionó Medellín: recorrió la comuna 15 y causó euforia
Ronaldinho Gaúcho, exfutbolista brasileño, que llegó a sus 44 años, ha revolucionado a sus seguidores al compartir algunas postales en las calles de la capital antioqueña.
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Ronaldinho, el invitado de lujo de Atlético Nacional: esta es la razón de su visita
Atlético Nacional sorprendió a sus hinchas con la inesperada visita de Ronaldinho en la sede de Guarne, Antioquia. El brasileño lució la camiseta verdolaga junto a otras estrellas.
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Blessd anuncia partido amistoso vs. Ronaldinho en Medellín: así lo puede ver
No es la primera vez que Blessd y Ronaldinho comparten una cancha juntos, pues en Miami hicieron lo mismo en la presentación del último álbum del 'Bendito'.
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Link para ver EN VIVO el Kick stream de Blessd, Ronaldinho y Westcol
El evento de fútbol de Blessd, Ronaldinho y Westcol será transmitido por Kick y será gratuito.
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Blessd y Ronaldinho jugarán en Florida un "partido de estrellas" para inspirar nuevas generaciones
El encuentro se realizará el mismo día en que se publique el tercer disco de estudio de Blessd, "Si Sabe", que contará con la colaboración del intérprete Feid.
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A último minuto cancelaron show de estrellas del fútbol en Medellín; asistentes piden respuestas
Entre los invitados estaba el brasileño Ronaldinho quien llegó un día antes a la cuidad. Blu Radio conoció el testimonio de uno de los niños que se quedó sin ver a sus ídolos.
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Pacho Maturana volverá a dirigir: lo hará en el Partido de Leyendas frente a Pékerman
Maturana contará en su equipo con históricos jugadores como Ronadinho e Iván Zamorano.
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Ronaldinho, Agüero y 'Pibe' Valderrama disputarán partido de leyendas de Conmebol
Entre los invitados destacan, además, los argentinos Maximiliano Rodríguez, Leonardo Ponzio, Javier Zanetti, Gonzalo Higuaín y Ezequiel Lavezzi.