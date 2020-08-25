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Blu Radio  / Ronaldinho

Ronaldinho

  • Ronaldinho
    Ronaldinho
    Foto: AFP
    Fútbol

    ¿Quiere conocer a Ronaldinho? Ojo, habrá evento en donde los hinchas podrán verlo

    El astro brasileño ha sido considerado uno de los mejores futbolistas de toda la historia con un amplio recorrido en el mejores clubes del mundo.

  • Inundaciones por fuertes lluvias en Brasil ya dejan más de 100 muertos
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Mundo

    Ronaldinho y Cafú encabezan partido benéfico para víctimas de inundaciones en Brasil

    Además de otras estrellas de la pelota, en el encuentro participarán diversos artistas para recolectar ayuda a los damnificados por las fuertes inundaciones en Brasil.

  • Ronaldinho revolucionó Medellín: recorrió la comuna 15 y causó euforia
    Ronaldinho revolucionó Medellín: recorrió la comuna 15 y causó euforia
    Foto: Suministrada
    Entretenimiento

    Ronaldinho revolucionó Medellín: recorrió la comuna 15 y causó euforia

    Ronaldinho Gaúcho, exfutbolista brasileño, que llegó a sus 44 años, ha revolucionado a sus seguidores al compartir algunas postales en las calles de la capital antioqueña.

  • Ronaldinho, el invitado de lujo de Atlético Nacional.jpg
    Ronaldinho, el invitado de lujo de Atlético Nacional //
    Foto: Atlético Nacional
    Fútbol Colombiano

    Ronaldinho, el invitado de lujo de Atlético Nacional: esta es la razón de su visita

    Atlético Nacional sorprendió a sus hinchas con la inesperada visita de Ronaldinho en la sede de Guarne, Antioquia. El brasileño lució la camiseta verdolaga junto a otras estrellas.

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    Blessd anuncia partido amistoso vs. Ronaldinho en Medellín //
    Foto: suministrada
    Entretenimiento

    Blessd anuncia partido amistoso vs. Ronaldinho en Medellín: así lo puede ver

    No es la primera vez que Blessd y Ronaldinho comparten una cancha juntos, pues en Miami hicieron lo mismo en la presentación del último álbum del 'Bendito'.

  • Link para ver EN VIVO Kick stream de Blessd, Ronaldinho y Westcol
    Imagen suministrada.
    Entretenimiento

    Link para ver EN VIVO el Kick stream de Blessd, Ronaldinho y Westcol

    El evento de fútbol de Blessd, Ronaldinho y Westcol será transmitido por Kick y será gratuito.

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    Blessd
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Blessd y Ronaldinho jugarán en Florida un "partido de estrellas" para inspirar nuevas generaciones

    El encuentro se realizará el mismo día en que se publique el tercer disco de estudio de Blessd, "Si Sabe", que contará con la colaboración del intérprete Feid.

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    ronaldinho_reference_afp.jpg
    FRANCK FIFE/AFP
    Antioquia

    A último minuto cancelaron show de estrellas del fútbol en Medellín; asistentes piden respuestas

    Entre los invitados estaba el brasileño Ronaldinho quien llegó un día antes a la cuidad. Blu Radio conoció el testimonio de uno de los niños que se quedó sin ver a sus ídolos.

  • El exfutbolista y entrenador colombiano Francisco Maturana habla durante una entrevista con AFP en Bogotá, Colombia.
    Francisco Pacho Maturana
    Foto: AFP
    Fútbol

    Pacho Maturana volverá a dirigir: lo hará en el Partido de Leyendas frente a Pékerman

    Maturana contará en su equipo con históricos jugadores como Ronadinho e Iván Zamorano.

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    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Fútbol

    Ronaldinho, Agüero y 'Pibe' Valderrama disputarán partido de leyendas de Conmebol

    Entre los invitados destacan, además, los argentinos Maximiliano Rodríguez, Leonardo Ponzio, Javier Zanetti, Gonzalo Higuaín y Ezequiel Lavezzi.

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