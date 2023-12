A último minuto cancelaron show de estrellas del fútbol en Medellín; asistentes piden respuestas

Hay indignación en buena parte de la comunidad futbolera de la capital de Antioquia tras la cancelación de un partido de leyendas del fútbol mundial que estaba programado para este 16 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot.

El espectáculo además del astro brasileño, Ronaldinho, quien ya estaba en la ciudad un día antes para el compromiso, figuraban otras leyendas como Rivaldo, Juan Sebastián Verón, Jay Jay Okocha y el neerlandés Wesley Sneijder, entre otros colombianos como Aldo Leao Ramírez, Jhon Javier Restrepo, René Higuita y Camilo Zúñiga.

A pocas horas de realizarse el partido, el organizador del evento, la firma Five Star Records anunció en un comunicado que este no podría llevarse a cabo porque “las autoridades locales no encontraron garantías necesarias para el uso del escenario deportivo”.

Carolina Arango, mamá de uno de los niños que asistiría al evento, le contó a Blu Radio la expectativa que a lo largo de la semana había generado el show en su hijo Nicolás Rivera y reprochó la mala planeación del espectáculo que se cancela por segunda vez y para el que adquirieron una boleta de 340 mil pesos que otorgaba la posibilidad de tomarse fotos con los futbolistas invitados.

Publicidad

"Le habíamos dado ese premio como recompensa por su buen comportamiento académico y que para él era el sueño realmente poder estar allá y tomarse fotos, conocerlos y ver el partido", declaró.

Nicolás también expresó su tristeza por todas las solicitudes que hicieron para lograr una respuesta sobre lo que había pasado.

"Me da mucha rabia y que falta de respeto la de esas personas. No nos gusta lo que hicieron. Nosotros hicimos lo posible y mandamos muchas cosas para que vieran lo que estaba pasando".

Publicidad

Tras ser contactados por Blu Radio, la Alcaldía de Medellín aseguró que están preparando un respuesta sobre el tema que implica a varias dependencias, mientras que el organizador del evento anunció que “en próximos días por las redes se estará informando el proceso para la devolución y reembolso de dinero de la boletería”.

Este fue el comunicado del organizador del evento. five.starrecords

Le puede interesar: