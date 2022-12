Santos pide no usar restitución de tierras para ganar réditos políticos

“No podemos permitir que se señale a las víctimas como guerrilleros. Eso no está bien”, expresó Santos, durante la conmemoración del Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, en el municipio tolimense de Chaparral.

El presidente calificó de triste el hecho de “ver cómo están tratando de sembrar miedo a los largo y ancho del país. Sembrando odios, sembrando divisiones, cuando lo que el país necesita es unión, es reconciliación, es tender puentes para poder progresar todos juntos.

Subrayó que la Ley 1448 de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras “no es contra nadie”, sino a favor de las víctimas.

“Y este mensaje claro y contundente: no podemos permitir que se señale a las víctimas como guerrilleros o guerrilleras –eso no está bien– como lo estamos escuchando en altas latitudes. No estigmaticen a las víctimas”, expresó.

Asimismo, el Mandatario explicó que “ha habido también una ola de amenazas con el fin de generar miedo, de generar odio, de crear un caos” y advirtió que las autoridades están “detrás de quienes están amenazando a los reclamantes de tierra”.

Por último, indicó que cada vez que escucha sobre las amenazas, no solo les presta la mayor atención sino que se llena de energía para salir adelante, porque sabe que se está haciendo lo correcto.

Escuche en este audio las siguientes noticias:

-En Riachuelo, Santander fue capturada la exrectora de un centro educativo porque enviaba estudiantes a grupos paramilitares para que les prestara servicios sexuales.

-35 venezolanos fueron deportados por Migración Colombia luego de controles realizados en la ciudad de Cucuta, Norte de Santander.

-Más de 5000 puestos estarán habilitados en Perú para las elecciones de este domingo, se espera que más de 20 millones de peruanos salgan a las urnas.

- Álvaro Uribe destacó que habrá más víctimas mientras se tolere el narcotráfico, no se fumigue y no se erradiquen los cultivos ilícitos, y que habrá más víctimas si las Farc no dejan de disparar los fusiles contra la población colombiana.

-120.000 personas volvieron a salir a las calles en Francia para protestar contra el proyecto de reforma laboral del gobierno socialista de François Hollande.

-La directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, informó que el próximo lunes se reunirá nuevamente la mesa de negociación establecida con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de las madres comunitarias.