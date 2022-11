“Si querías joderme, lo lograste”: Michael Ortega responde a críticas de Valenciano

A través de redes sociales, el jugador Michael Ortega, actual campeón con el Omonia Nicosia del fútbol de Chipre, respondió las duras críticas que llegaron por parte de Iván René Valenciano sobre su intención de volverse a vestir con la camiseta del Junior.

El centrocampista ha mostrado en varias oportunidades su intención de regresar al Junior, equipo con el que jugó entre 2013 y 2015. No obstante, para el ‘Bombardero’ no debería haber oportunidad para el jugador en la plantilla ‘rojiblanca’.

Tras la adjudicación del título al Omonia Nicosia a causa de la suspensión de la liga de Chipre por el coronavirus, el colombiano mostró su intención de volver a jugar en Colombia, específicamente en el equipo de Barranquilla.

En entrevista con el portal Nuestros Deportes, el exjugador de la Selección Colombia aseguró que el cambio de un jugador como Michael Ortega, con un pasado de indisciplina por el alcohol, ya era tarde.

“¿Ya para qué? Tengo 48 años, como mejor, me entreno bien, no tomo licor, tengo un físico espectacular, pero ¿ya para qué? Eso es culpa del jugador. Que no venga a decir ahora Michael Ortega, ya no hay nada que hacer. A ver si Junior ahora te va a ofrecer un millón de dólares para contratarte. Si quieres juega en el Huila, con todo respeto”, dijo Valenciano.

Tras las duras palabras del exjugador, Ortega se mostró muy afectado por las palabras de quien, según él, le tendió la mano en varias oportunidades.

“Yo sí estoy feliz que Dios te ha dado una segunda oportunidad en tu vida y en todos tus años de carrera. Nunca digas que es tarde, siempre hay nuevas oportunidades para volver a levantarte, tú bien lo sabes y verte bien me pone feliz, aunque sea hablando mal de todo el mundo”, escribió Ortega.

Además, resaltó que si Valenciano quería “joderlo, lo logró”.