Sobreviviente de tragedia de Los Andes motivó el sueño mundialista de Colombia

Hace 45 años, el uruguayo Carlos Páez sobrevivió a un accidente en Los Andes, cuando el avión en el que viajaba se accidentó en la frontera entre Argentina y Chile.



Su nombre ganó relevancia pues fue la persona que se encargó de subirles el ánimo a los jugadores de la Selección Colombia luego del partido que el combinado nacional perdió en Barranquilla contra Paraguay.



En entrevista con BLU Radio, Páez manifestó que “transmitir humildad” fue lo único que hizo a los futbolistas.



“Trasmitirles humildad. Ese fue el único mensaje que les di a los chicos y creo que colaboré con un pequeño grano de arena en esto”, dijo.



Páez añadió que el gran mérito de lograr el triunfo es de José Néstor Pékerman, técnico colombiano, de quien dijo es un “señor en todo el sentido de la palabra”.



Reveló que la conversación con los jugadores se extendió por más de tres horas y confesó que fue la mejor conferencia que ha dado en su vida.



“Yo lo tomé como un motivo personal porque me puse las pilas y traté de transmitirles la pasión que yo tengo”, puntualizó tras agregar que fue un total desafío por dos razones: había deportistas que no conocían la historia de Los Andes y porque el ánimo estaba bastante bajo.



De su historia de sobrevivencia, Páez dijo que intentó llevar el mensaje de que gracias al grupo transformaron una experiencia negativa en una positiva.



“Ellos tenían un gran NO y había que transformarlo en un SÍ. Les dije: ‘señores: ustedes tienen un solo pensamiento, el de clasificar, así como nosotros teníamos un solo pensamiento, el de vivir”, agregó.



El 13 de octubre de 1972 se estrelló en Los Andes el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba un equipo de rugby rumbo a Santiago de Chile. Los 16 sobrevivientes permanecieron 73 días en condiciones infrahumanas, a tal punto que tuvieron que comer carne de sus compañeros muertos en la tragedia para poder sobrevivir.



