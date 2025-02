Tenista mostró la impresionante lesión que sufrió: una masa que se mueve en su pecho

En el deporte, especialmente en el tenis, es habitual que los atletas sufran lesiones que, en algunos casos, les impiden jugar por su gravedad o afectación en el cuerpo. Mientras tanto, hay otros que tienen que someterse a largas terapias para recuperarse al tiempo que disputan torneos y demás.

En casos más extremos, la única alternativa es una cirugía que puedo o no garantizar que dicha afectación desaparezca.

Este es el caso del tenista australiano Thanasi Kokkinakis, de 28 años. A través de redes sociales reveló que desde hace tiempo viene luchando con una lesión que no ha podido superar.

En un video mostró que se trata de una masa o hueso que se mueve en su pecho, cerca del hombro derecho.

Aunque él pareció estar acostumbrado, sí sorprendió a varios de sus seguidores en Instagram, donde hizo la publicación.

En la misma, contó que decidió someterse a una cirugía para ver si, por fin, encontraba la solución a este problema que lo aqueja. Además, envió un mensaje de agradecimiento a quienes lo han venido apoyando continuamente.

“He estado luchando por un tiempo con esto... Probablemente mi desafío más difícil hasta la fecha. He estado tratando de encontrar respuestas a una lesión en curso en Pec que no he podido curar. Veamos cómo va esto”, escribió.

Actualmente, el australiano, que tiene también descendencia griega, se encuentra en el puesto 84 del ranking ATP.

Hasta ahora solo se sabe que tuvo que pasar por el quirófano, por lo que se desconoce cuánto tiempo estará fuera del circuito, entendiendo que la temporada en el mundo del tenis ya arrancó.

Vía redes sociales, sus seguidores le enviaron mensajes de aliento y cuentas como la del Abierto de Australia comentaron. Usuarios le escribieron en esa misma publicación que lo extrañarán y que esperan vuelva mucho más fuerte.