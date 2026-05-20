Thunder y Spurs definen al campeón del Oeste en las Finales de Conferencia de la NBA

Los Playoffs de la NBA continúan entrando en su tramo decisivo con el comienzo de las Finales de la Conferencia Oeste entre los y los, una serie que podrá verse en vivo a través de HBO Max.

Luego de superar unas semifinales intensas y de alto nivel competitivo, ambos equipos buscarán avanzar a las Finales de la NBA en una definición al mejor de siete partidos.

La cobertura contará con los relatos de y los comentarios del exjugador argentino, quienes estarán presentes desde las sedes de cada encuentro.

Los Thunder llegan a esta instancia tras consolidarse como uno de los equipos más sólidos de la temporada, apoyados en una propuesta dinámica y el liderazgo de durante la postemporada.



Del otro lado, los Spurs aseguraron su clasificación luego de imponerse en semifinales a los con una victoria por 139-109 en el cierre de la serie.

La final del Oeste reunirá a dos equipos que llegan en buen momento y con figuras destacadas, en una serie que promete mantener la intensidad habitual de los Playoffs.

Calendario de las Finales de la Conferencia Oeste

Lunes, 18 de mayo de 2026



vs. | Juego 1 – 7:30 p.m. (COL) por HBO Max.

Miércoles, 20 de mayo de 2026



vs. | Juego 2 – 7:30 p.m. (COL) por HBO Max y TNT.

Viernes, 22 de mayo de 2026



vs. | Juego 3 – 7:30 p.m. (COL) por HBO Max.

Domingo, 24 de mayo de 2026

