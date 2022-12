“Todas las selecciones van a querer ganarle a Colombia”: Abel Aguilar

el apoyo que ha recibido de su familia y comentó acerca del nuevo reto de Pékerman.

Debido a una lesión, Aguilar tuvo que perderse del partido entre Colombia y Brasil que se llevó a cabo en Miami el 5 de septiembre.

“Siempre es difícil no poder jugar, pero siempre estoy haciéndole mucha fuerza a mi equipo”, aseguró.

Respecto a la nueva era de Pékerman en el seleccionado nacional, dijo que el objetivo es alcanzar todo lo que se logró en el primer ciclo del técnico.

Señaló que teniendo en cuenta el éxito que tuvo Colombia en el Mundial de Brasil, “todas las selecciones van a querer ganarle a Colombia a partir de ahora”.

Sobre sus éxitos y fracasos como futbolista, dijo que “a cada uno le queda para recordar sabiendo que es el pasado. Hay que quedarse con las cosas positivas y tratar de que eso le sirva a uno”.

Aguilar ha tenido la oportunidad de jugar en varios equipos de la liga española y hoy en día juega para el Toulouse de Francia.

Respecto a esto, dijo que “la liga española es una liga que tiene un ritmo más lento frente a la francesa”.

Dijo también que la liga inglesa es de las mejores del mundo y que en algún momento le gustaría estar en ella.

Frente a los últimos resultados del Real Madrid y las críticas que ha recibido el equipo desde varios sectores, Aguilar aseguró que “al principio cuesta adaptarse y tener al equipo al cien por ciento no es fácil. No se puede dudar, con las condiciones y calidad que tiene el Real Madrid, no van a tener ningún inconveniente en consolidarse”.

Por último, dijo que James debe tener tranquilidad porque “él sabe lo que hace”.