Top 10: Las cosas que ya no tienen o no van a tener los carros

-Los focos de filamento: ahora todo está cambiando a luces led.

-Los frenos de tambor: aunque son de muy bajo costo, no son de mayor seguridad. Por ejemplo, cuando les cae agua dejan de funcionar.

-Dirección hidráulica: ahora los carros vienen con dirección electroasistida para disminuir el consumo de agua.

-Las llaves: ahora ya hay códigos numéricos y se espera la llegada de nuevos mecanismos para abrir y prender los vehículos.

-Antenas visibles: incluso en este momento ya hay algunas que vienen adheridas al parabrisas que son casi invisibles.

-Freno de mano de palanca.

-Elevadores de vidrio manuales: ya casi no existen.

-Llanta de repuesto: aunque no ha desaparecido, van en vía de extinción. Ahora ya hay llantas que no se desinflan, pues están rellenas de caucho y no de aire.

-Motores de gran cilindraje. Llegan los motores que, sin sacrificar potencia, son más pequeños y consumen menos combustible.

-Transmisión manual o ‘tercer pedal’. El embrague va a ser una operación mecánica.