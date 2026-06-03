Advierten a trabajadores: cesantías no cubren este pago de educación superior

Las cesantías son uno de los beneficios laborales más importantes para millones de trabajadores en Colombia. Aunque muchas personas las asocian con un respaldo económico en caso de desempleo, lo cierto es que la ley también permite utilizarlas para financiar la educación superior. Sin embargo, no todos los gastos académicos pueden cubrirse con estos recursos, una situación que genera dudas entre quienes buscan apoyar su formación o la de sus familiares.

De acuerdo con lo revelado por Porvenir, los afiliados pueden retirar sus cesantías para pagar matrículas y otros gastos relacionados con programas de educación superior propios, de sus hijos o de personas que dependan económicamente de ellos. Sin embargo, existen restricciones que impiden destinar ese dinero a ciertos pagos educativos.

Cesantías no cubren este pago de educación superior

Uno de los puntos que más llama la atención es que las cesantías no se pueden utilizar para realizar pagos de derechos de grado. Es decir que, aunque el trabajador haya financiado parte de su carrera con estos recursos, deberá asumir ese costo por otros medios cuando llegue el momento de obtener definitivamente su título.



La restricción también se extiende a seminarios, talleres, conferencias y actividades académicas de corta duración que no formen parte de un programa formal aprobado por las autoridades educativas. En estos casos, las cesantías no podrían ser retiradas para cubrir los gastos correspondientes.

La medida busca garantizar que estos recursos se destinen únicamente a procesos de formación reconocidos oficialmente y que contribuyan al desarrollo profesional de los beneficiarios.

Referencia estudiantes de posgrados. Suministrada.

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Requisitos para retirar cesantías con fines educativos

Para poder acceder al retiro de las cesantías con fines educativos, la institución donde se desarrollará la formación debe contar con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.

Cuando se trata de programas ofrecidos por entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, el trabajador deberá presentar documentación adicional. Entre los requisitos figura la resolución expedida por la Secretaría de Educación correspondiente, documento que certifica la autorización de funcionamiento de la institución y del programa académico.

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Además, la información debe incluir detalles sobre la duración de los estudios, el valor de la matrícula y las condiciones de pago establecidas por la entidad educativa.

Cesantías también sirven para pagar créditos educativos

Otra alternativa poco conocida es que las cesantías pueden utilizarse para pagar o amortizar créditos educativos adquiridos con el ICETEX o con entidades financieras autorizadas.

Esta posibilidad permite a los trabajadores reducir el peso de sus obligaciones financieras mientras continúan con su proceso de formación profesional. También representa un alivio para quienes ya terminaron sus estudios y buscan disminuir el valor de las cuotas pendientes.

Por ello, antes de solicitar el retiro de las cesantías, es recomendable verificar que el programa académico y los gastos que se pretenden cubrir cumplan con las condiciones establecidas por la normativa vigente.