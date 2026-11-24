Asoenergía, el gremio que reúne a grandes consumidores industriales y comerciales, advirtió que las medidas preventivas que se han adoptado para garantizar el suministro eléctrico están generando un aumento considerable en los costos que debe asumir la industria, una situación que podría afectar la producción, la competitividad de las empresas y, en consecuencia, la economía del país. Por eso, le pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) revisar urgentemente estas decisiones para evitar que garantizar la energía termine representando una carga económica mayor para los consumidores.

De acuerdo con el comunicado de Asoenergía, uno de los puntos que más preocupa es el incremento en el componente de las llamadas restricciones eléctricas, que pasó de tener valores de referencia cercanos a los $10 pesos a alcanzar los $164 por kilovatio hora (kWh), lo que representa un aumento del 1.600 %. Además, durante noviembre estos costos se han mantenido en niveles elevados, cercanos a los $160 por kWh, sumándose a los precios que ya viene pagando la industria colombiana por la electricidad.

Industria automotriz Foto: Freepik

Publicidad

Las restricciones eléctricas aparecen cuando, por razones técnicas o de seguridad, el sistema necesita utilizar plantas de generación diferentes a las que normalmente producirían energía por tener menores costos. En este caso, las medidas preventivas se activaron desde septiembre ante el riesgo de desabastecimiento relacionado con el fenómeno de El Niño. Esto implica recurrir en mayor medida a las plantas térmicas, que funcionan con combustibles, para ahorrar el agua de los embalses y mantener la disponibilidad de energía, especialmente cuando las condiciones climáticas pueden afectar la generación hidroeléctrica. El problema, según el gremio, es que esa estrategia también está aumentando considerablemente la factura que deben asumir los consumidores.

Para dimensionar el impacto, Asoenergía realizó un ejercicio técnico en el que tomó como referencia una demanda nacional de 240 GWh diarios y una exposición del 20 % al mercado de bolsa de energía. Según esa simulación, si el precio de la energía en bolsa baja de $1.000 a $600 por kWh, se produciría un ahorro mensual estimado de $576.000 millones. Sin embargo, si al mismo tiempo el costo de las restricciones aumenta de $10 a $160 por kWh y se aplica sobre toda la demanda, el costo adicional llegaría a $1,08 billones mensuales.



En otras palabras, aunque algunas medidas pueden ayudar a reducir el precio de la energía en bolsa, los cobros adicionales por restricciones terminarían superando ese ahorro. La diferencia, de acuerdo con los cálculos del gremio, sería un sobrecosto neto aproximado de $504.000 millones al mes, es decir, unos $16.800 millones diarios. Asoenergía aclara que se trata de una simulación bajo supuestos específicos y no de un balance de lo que efectivamente se ha facturado, pero advierte que permite entender por qué una reducción en el precio de bolsa no necesariamente significa que los consumidores estén pagando menos.

Frente a este panorama, el gremio reconoce que es necesario tomar decisiones para proteger el suministro eléctrico y evitar un posible racionamiento, pero insiste en que esas medidas deben revisarse periódicamente para que respondan a las necesidades reales del sistema y no generen sobrecostos que puedan evitarse. Por eso, le solicitó a la CREG revisar las curvas de referencia que determinan los precios que ofrecen las plantas hidroeléctricas, de manera que se tenga en cuenta el valor del agua almacenada en los embalses y las condiciones actuales del sistema, además de buscar una forma más eficiente de incorporar la generación térmica que se necesita.

Publicidad

La preocupación es que los altos costos de la electricidad, sumados a los del gas natural, sigan presionando a las empresas que producen, invierten y generan empleo en Colombia. La petición de Asoenergía es encontrar un equilibrio entre garantizar que haya energía suficiente y confiable para todos los usuarios y evitar que las decisiones para proteger el sistema terminen afectando todavía más el bolsillo de quienes consumen electricidad.