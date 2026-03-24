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Blu Radio  / Economía  / Alza en costos de construcción impulsa el desarrollo de bodegas y centros logísticos en Colombia

Alza en costos de construcción impulsa el desarrollo de bodegas y centros logísticos en Colombia

Para las compañías constructoras, el desarrollo de estos proyectos representa una alternativa frente a la volatilidad que puede afectar al segmento residencial, al tiempo que contribuye a fortalecer el tejido productivo y logístico del país.

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