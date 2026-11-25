La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en voz de su presidenta Luz Stella Murgas, presentó una propuesta integral de ajuste fiscal para respaldar las finanzas del Estado y proteger la sostenibilidad económica del país.

Durante su intervención en el Congreso Colombiano de Infraestructura celebrado en Cartagena, la dirigente gremial enfatizó que cualquier salida a la crisis fiscal debe articular la protección del empleo formal, el consumo de las familias y la estabilidad del sistema de salud.

Publicidad

En diálogo con Mañanas Blu, Murgas subrayó que "la seguridad física, es indispensable para proteger la vida y las libertades de las personas, pero también eso junto a la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica son fundamentales para generar confianza, atraer inversión y empleo".

Propuesta tributaria de $48,8 billones: Impuesto de renta y aportes a la salud

Frente a la ley de rescate fiscal planteada por el Gobierno nacional, el gremio empresarial formuló una alternativa orientada a generar ingresos sólidos para el fisco sin asfixiar la contratación ni la producción nacional.



El eje central de la iniciativa consiste en mantener la tarifa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas en un 35% y posponer la aplicación de la tarifa reducida hasta el año 2031. Esta medida representa un esfuerzo del sector privado equivalente a $34,1 billones de pesos a lo largo de cuatro años, lo que se traduce en un aporte promedio de $12,2 billones anuales.

Adicionalmente, el sector productivo propone aportar $14,7 billones de pesos mediante las contribuciones patronales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Murgas aclaró que este mecanismo fue diseñado para fortalecer las finanzas sanitarias "sin encarecer de manera generalizada la contratación formal ni generar incentivos" que estimulen la informalidad.

Publicidad

En conjunto, el paquete planteado por la ANDI suma casi $49 billones de pesos ($48,8 billones). Según afirmó la dirigente empresarial: "Somos conscientes de la necesidad de generar los recursos que necesita el Estado, pero también de que necesitamos tener competitividad para preservar el empleo y lo más importante, no afectar el bolsillo de los colombianos".

Estabilidad jurídica ampliada y blindaje al consumo popular

En materia de incentivos a la inversión, la ANDI propuso modificaciones sustanciales al Régimen Unificado de Beneficios (RUV). Específicamente, el gremio solicitó extender las garantías de estabilidad jurídica de 6 a 30 años, así como permitir que los proyectos existentes que realicen nuevas inversiones para ampliar su capacidad instalada de producción puedan acogerse a este esquema.

Publicidad

Murgas explicó que esta flexibilización es vital, dado que existen proyectos de gran escala con extensos periodos de maduración que requieren certidumbre a largo plazo.

En cuanto a los impuestos indirectos, la presidenta de la ANDI enfatizó que los aportes empresariales propuestos deben destinarse a compensar la eliminación del IVA a la canasta familiar, a los productos de consumo masivo y a los planes voluntarios de salud

Para la líder gremial, la premisa fundamental del ajuste debe ser evitar el deterioro del consumo: "El ajuste fiscal lo que no puede hacer, Ricardo, es terminar afectando el poder adquisitivo de las personas y debilitando un poco el consumo".

Publicidad

Alternativas de recaudo: Reducción del gasto, ACPM y activos estatales

Para cubrir el déficit fiscal sin trasladar cargas tributarias adicionales a los hogares, la ANDI expuso ante la Presidencia de la República cuatro alternativas orientadas a la optimización de los ingresos y gastos estatales.

Reorganización del Estado y contención del gasto público: Generar ahorros estructurales mediante la fusión o supresión de entidades públicas.

Publicidad

Revisión gradual del subsidio al ACPM: Corregir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual se proyecta en $14 billones de pesos al cierre de 2026

Frente a la inquietud sobre el impacto en el transporte de carga, Murgas recomendó construir un acuerdo dialogado y gradual con los transportadores para mitigar colaterales sobre los precios.

Enajenación de activos de la Nación: Considerar la venta de participaciones estatales o activos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Publicidad

Lucha frontal contra la evasión y el contrabando: Fortalecer los mecanismos de fiscalización para captar los recursos que se escapan del recaudo tributario.

Salario mínimo 2027: Llamado a la prudencia técnica e informalidad en la mira

Coincidiendo con el inicio de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para el aumento del salario mínimo de 2027, Luz Stella Murgas pidió cautela frente a peticiones de alzas desmedidas de dos dígitos, tales como el 30% planteado por centrales obreras. La presidenta de la ANDI recordó los costos macroeconómicos que dejó el incremento del 23% en 2026, el cual, según el Banco de la República, adicionó cerca de 2 puntos porcentuales a la inflación, encareció servicios públicos y combustible, y obligó a mantener tasas de interés elevadas.

Publicidad

Asimismo, advirtió que el dinamismo del empleo formal se desaceleró, pasando de una tasa de crecimiento de la población ocupada del 3,2% al 2,2% entre enero y septiembre de 2026.

Murgas llamó la atención sobre la brecha estructural del mercado laboral colombiano, donde de 24 millones de personas ocupadas, el 54,5% (aproximadamente 13 millones de colombianos) labora en la informalidad.

Al respecto, enfatizó: "Hoy Colombia tiene cerca de 24 millones de personas ocupadas, pero el 54.5% de esas personas trabaja en la informalidad. Eso es aproximadamente 13 millones de colombianos. Y eso nos recuerda que el desafío no es solamente mejorar los ingresos de quienes ya tienen el empleo formal, sino que también hay que ampliar oportunidades para quienes vienen todavía".

Publicidad

Por último, la líder gremial citó las evaluaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), las cuales indican que los incrementos salariales desalineados con los indicadores de ley generan un impacto directo en el gasto público estatal de $5,3 billones en 2026, pudiendo ascender a entre $8 billones anuales a partir de 2027 por concepto de pensiones y nómina. Por ello, concluyó: "La concertación del salario mínimo debe estar sustentada en los parámetros económicos establecidos en la ley, que son las cifras oficiales de inflación y de productividad. Y esa discusión no puede alejarse y tiene que ser coherente con la situación fiscal del país".

Escuche aquí la entrevista: