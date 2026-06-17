¿Arrendatarios podrían convertirse en propietarios de la vivienda? Esto deben hacer

La inquietud de que una persona pueda convertirse en propietaria de una vivienda luego de haberla ocupado suele ser un tema que genera cientos de dudas entre arrendatarios, así como entre los dueños de estos inmuebles. Si bien es un hecho que en Colombia existe una figura legal para solicitar el reconocimiento de la propiedad, este no es un proceso automático y exige que se cumplan requisitos estrictos.

Se trata de la llamada prescripción extraordinaria del dominio, un mecanismo jurídico por el cual una persona tiene la capacidad de pedir ante un juez que se le reconozca la propiedad de un inmueble cuando ha ejercido la posesión por un largo periodo y bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, expertos recuerdan que pagar arriendo por varios años no convierte automáticamente a nadie en propietario y tampoco garantiza el éxito de una reclamación judicial.

Esto pide la ley para el reconocimiento de una vivienda

Uno de los requisitos fundamentales es que se pueda demostrar una posesión continua, pública y pacífica durante por lo menos una década.

Es decir, que la ocupación no puede haber sido clandestina, violenta ni interrumpida. Adicionalmente, se debe acreditar que actuó como si fuera la propietaria del inmueble.

Entre las acciones que podrían servir como prueba se encuentran:



Realizar mejoras en la vivienda.

Asumir gastos de conservación.

Pagar servicios públicos.

Cubrir impuestos relacionados con el inmueble.

Administrar la propiedad como si fuera propia.

La clave está en demostrar que existió una verdadera posesión y no simplemente una permanencia derivada de un contrato de arrendamiento.

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Arriendos en Colombia. Foto: Blu Radio y Freepik

Necesita una demanda judicial; de lo contrario, no vale

La prescripción extraordinaria del dominio debe ser analizada por un juez civil, quien evaluará las pruebas presentadas por quien reclama la propiedad.

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Durante el proceso, el propietario original tiene derecho a defenderse y controvertir la solicitud. Si logra demostrar que nunca abandonó el dominio sobre el inmueble o que no se cumplen los requisitos legales, la pretensión puede ser rechazada.

Por esta razón, los especialistas recomiendan reunir pruebas sólidas y contar con asesoría jurídica antes de iniciar cualquier actuación judicial.

Ley 820 de 2003: obligaciones y causales para terminar un contrato

Mientras la prescripción extraordinaria aplica en situaciones excepcionales, la mayoría de relaciones entre propietarios e inquilinos continúan reguladas por la Ley 820 de 2003.

La norma establece obligaciones para ambas partes. Los arrendatarios deben pagar oportunamente el canon y los servicios públicos, mientras que los propietarios están obligados a entregar y conservar el inmueble en condiciones adecuadas.

Cuando existen incumplimientos graves, el dueño puede acudir a mecanismos legales para recuperar la vivienda mediante una acción de restitución, proceso que incluso puede terminar en un desalojo autorizado por un juez.