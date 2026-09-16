Así están haciendo mercado los colombianos: claves para comprar mejor y ahorrar

La manera de hacer mercado en Colombia está cambiando. Para muchas familias, abastecer la casa ya no consiste únicamente en adquirir los productos que hacen falta en el momento, sino en organizar las compras con anticipación, revisar el presupuesto y buscar que cada producto tenga un uso dentro de la rutina del hogar.

Esta transformación en los hábitos de consumo se refleja en un informe de Consumer Insights de Kantar (Worldpanel by Numerator), según el cual la canasta de consumo masivo en Colombia presentó un crecimiento de 7% en valor. De acuerdo con el reporte, este comportamiento está relacionado, entre otros factores, con una mayor organización de las compras y con el incremento del consumo dentro de los hogares.

En este escenario, planificar un mercado quincenal o mensual puede ayudar a distribuir mejor el presupuesto y evitar compras innecesarias. La clave está en identificar primero los productos que hacen parte de la alimentación y las actividades cotidianas y, posteriormente, complementar la lista de acuerdo con las necesidades particulares de cada familia.

Inflación en Colombia Foto: ImageFX, referencia

Los cuatro grupos que pueden organizar un mercado

Una de las recomendaciones para estructurar las compras es dividirlas por categorías. La primera corresponde a los productos básicos de la despensa, aquellos que tienen una alta frecuencia de consumo y pueden almacenarse durante más tiempo.



En esta categoría están alimentos como arroz, lentejas, fríjoles, pastas, aceites, salsas y café. Contar con diferentes presentaciones permite adaptar las cantidades a las necesidades del hogar y tener alternativas para preparar diferentes comidas durante la semana.

El segundo grupo está relacionado con las proteínas y los lácteos. Leche, carnes frías y embutidos pueden hacer parte de las compras habituales y facilitar la preparación de desayunos, meriendas y otras comidas. En el caso de los productos que requieren refrigeración, es importante tener en cuenta las condiciones de almacenamiento y las fechas de vencimiento.

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La hidratación representa otro de los grupos que pueden contemplarse al momento de elaborar la lista. Dependiendo de las actividades de cada integrante del hogar, pueden incluirse aguas saborizadas, jugos, bebidas hidratantes y otras opciones para diferentes momentos del día.

Finalmente, están los productos destinados al aseo y al consumo entre comidas. Detergentes y suavizantes hacen parte del mantenimiento de la vivienda, mientras que granolas, cereales, chocolates y galletas pueden complementar la alimentación cotidiana.

Comprar según la necesidad y no solo por cantidad

Una de las estrategias que plantea Makro para adaptarse a estos cambios es el concepto “Makro también es Mikro”, con el que busca ofrecer formatos de compra de diferentes tamaños.

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La propuesta contempla presentaciones desde la escala S hasta la XL, de manera que los compradores puedan adquirir desde una unidad hasta cantidades mayores. Esto permite que el volumen de la compra se ajuste al espacio disponible, al consumo del hogar y al presupuesto.

“Hoy hacer mercado significa planear mejor y elegir de acuerdo con lo que realmente necesita cada hogar. Por eso, nuestra propuesta busca ofrecer flexibilidad sin dejar de lado el ahorro, la calidad y la variedad”, explicó Ximena Restrepo, gerente de Marketing de Makro Colombia.

Además de la planificación, las promociones pueden convertirse en otro elemento para organizar el presupuesto del mercado. En el marco de su Aniversario Dorado, Makro anunció una semana especial de descuentos entre el 11 y el 17 de septiembre de 2026.

Durante esos días habrá reducciones de hasta 50% en algunas referencias de marcas líderes y propias. Entre las categorías anunciadas están los granos, aceites y arroz, con descuentos de hasta 30%, mientras que algunos productos de café tendrán rebajas de hasta 50%.

También se contemplan descuentos de hasta 25% en leches, 20% en embutidos y carnes frías y hasta 25% en bebidas e hidratación. En energizantes, la reducción anunciada llega al 35%, mientras que las categorías de cuidado del hogar y snacks tendrán promociones de hasta 40%.

La compañía también anunció un incentivo para sus clientes durante esta temporada. Quienes realicen compras iguales o superiores a $250.000 hasta el 1 de octubre de 2026 podrán registrar el código de su factura y participar en el sorteo de un año de mercado gratis, representado en $1.000.000 mensuales.

El sorteo está programado para el 2 de octubre de 2026. Para los hogares, organizar previamente la lista, establecer cantidades y comparar las promociones disponibles puede ser una forma de aprovechar mejor el presupuesto destinado al mercado.