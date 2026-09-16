Pensionados recibirán importante aumento: esto cambiará en la mesada en 2027

El aumento anual de las pensiones en Colombia tendría una modificación si avanza una propuesta que busca cambiar la fórmula utilizada para actualizar las mesadas de los jubilados. La iniciativa plantea establecer un criterio diferente para las personas según el valor de su pensión y tomar como referencia el incremento del salario mínimo o el Índice de Precios al Consumidor.

El proyecto de ley propone modificar el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que establece las reglas para llevar a cabo el reajuste anual de las pensiones de vejez, jubilación, invalidez y de sustitución o sobrevivientes.

La propuesta aún no se encuentra vigente. Para convertirse en ley, debe completar el trámite correspondiente en el Congreso de la República y luego ser promulgada.

¿Cómo cambiaría el aumento de las pensiones en Colombia?

Según el proyecto, se busca dividir las mesadas en dos grupos de acuerdo con el número de salarios mínimos que representan. Las pensiones iguales o inferiores a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) tendrían un reajuste anual equivalente al mismo porcentaje de aumento definido para el salario mínimo de ese año.

En cambio, las pensiones superiores a seis SMMLV seguirían usando como referencia el IPC. La modificación aplicaría a las diferentes modalidades contempladas en la propuesta y tendría alcance en cualquiera de los regímenes del Sistema General de Pensiones.

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De esta manera, el esquema planteado quedaría así:



Pensiones de hasta seis SMMLV: aumento con el mismo porcentaje del salario mínimo.

aumento con el mismo porcentaje del salario mínimo. Pensiones superiores a seis SMMLV: aumento con el porcentaje correspondiente al IPC.

El cambio modificaría el punto de referencia utilizado actualmente para determinar el reajuste de las mesadas que se encuentren dentro del primer grupo.

Pagos de pensiones // Fotos: AFP / Blu Radio

¿Por qué se cambiaría la fórmula para aumentar las pensiones?

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La exposición de motivos señala que el mecanismo vigente puede generar pérdidas reales de ingreso para algunos pensionados cuando el comportamiento del IPC difiere del incremento del salario mínimo.

Los autores del proyecto también han sostenido que el IPC corresponde a un promedio estadístico general y que no refleja únicamente los gastos que tienen los adultos mayores.

En ese sentido, el proyecto menciona rubros como la salud, los medicamentos, la alimentación básica, los servicios públicos y la vivienda como parte de los gastos que tienen los pensionados.

Con base en ese argumento, la iniciativa plantea que utilizar el salario mínimo como referencia para las pensiones de hasta seis SMMLV podría contribuir a mantener el poder adquisitivo de estos ingresos.

¿Cuándo aplicaría el nuevo aumento de pensiones?

El proyecto establece que la eventual modificación comenzaría a regir el primero de enero siguiente a la fecha en que sea promulgada la ley.

Además, contempla que el Gobierno Nacional tendría un plazo de seis meses después de la promulgación para reglamentar las nuevas disposiciones.

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La propuesta también sustenta sus planteamientos en los artículos 1, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política, relacionados con asuntos como la dignidad humana, la igualdad, la protección del adulto mayor, la seguridad social y el reajuste periódico de las pensiones.

Por ahora, el cambio corresponde únicamente a una iniciativa legislativa. Su contenido podría modificarse durante el trámite en el Congreso antes de una eventual aprobación.