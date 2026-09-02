Oposición alista contrarreforma de 15 artículos para devolver la "libertad" de elección pensional

El partido de oposición Centro Democrático prepara una contrarreforma pensional tras culminar una mesa de trabajo en el Congreso de la República, orientada a modificar la ley aprobada recientemente.

El proyecto, que busca preservar los aspectos positivos de la reforma del gobierno de Gustavo Petro y corregir sus mayores falencias, estará plasmado en un articulado corto que no superaría los 15 artículos para modificar la Ley 2381.

El senador de la colectividad, Andrés Forero, advirtió sobre las principales preocupaciones que motivan esta iniciativa legislativa, enfocadas en recuperar la libertad de los cotizantes y proteger el ahorro nacional.

La batalla por devolver la "libertad" de elección

El propósito central de la propuesta de la bancada de oposición es revertir la obligatoriedad de cotizar en el sistema público. Bajo el esquema actual, la libre elección de los ahorradores quedó prácticamente eliminada.



Al respecto, Forero puntualizó: "La idea es, entre otras cosas, que se devuelva la libertad de elección que con la reforma aprobada por la Corte quedó prácticamente eliminada, porque al final todos tenemos que cotizar obligatoriamente en el sistema público, en Colpensiones".

Para el Centro Democrático, el flujo de recursos no puede quedar bajo un único administrador estatal. El congresista insistió en la necesidad de "romper el monopolio que en el marco de la ley del presidente Petro tiene Colpensiones de los flujos pensionales".

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Según su visión, lo ideal sería que Colpensiones opere como un fondo público que compita en igualdad de condiciones con los privados.

Alerta por el desfinanciamiento y el fin del ahorro nacional

Una de las críticas más agudas del partido hacia la reforma gubernamental radica en el impacto macroeconómico y la sostenibilidad a largo plazo.

Forero recordó que el propio gobierno del presidente Petro preveía que para el año 2070 se iba a "desfondear" el sistema, convirtiéndolo en insostenible.

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Con la contrarreforma, se plantea que al reestablecer la libertad de decidir, "cada colombiano va a tener su cuenta individual y de esa manera hay una senda de ahorro más grande para el país y el pasivo para la nación va a ser más bajo". Aunque reconocen positivamente que la reforma oficial acotó los subsidios a las altas pensiones —medida que planean mantener—, buscan que los subsidios se dirijan exclusivamente a quienes devengan salarios bajos.

Protección para quienes no logran pensionarse

El proyecto del Centro Democrático enfatiza la defensa de los cotizantes que no alcanzan las semanas requeridas para jubilarse, un grupo que consideran "perjudicado sensiblemente" por el nuevo pilar semicontributivo.

En el esquema previo de la Ley 100, estas personas podían solicitar la devolución de sus saldos o una indemnización sustitutiva al cumplir la edad de retiro.

Con la reforma de Petro, según Forero, se les aumentó en 3 años el tiempo de espera bajo un sistema análogo a los BEPS.

Para los trabajadores de menores ingresos, Forero argumenta que la permanencia en fondos privados resulta sustancialmente más rentable en caso de no pensionarse: "Para las personas hasta 1.5 o dos salarios mínimos, la verdad es que les convienen los fondos privados, porque si por distintas razones no alcanzan a llegar... es mejor que ellos tengan los rendimientos que están teniendo hoy... en el caso de las devoluciones de saldos de los fondos privados era IPC + 8 real", mientras que en Colpensiones solo se devolvía el aporte indexado al IPC.

Financiación de los adultos mayores sin afectar las cotizaciones

Frente al pilar solidario y el aumento del subsidio para la vejez desprotegida, Forero aclaró que este programa ya operaba de facto a través de "Colombia Mayor" sin necesidad de una reforma legislativa. Sostuvo que el fondeo de este beneficio no debe provenir de los aportes de los cotizantes activos.

"El pilar solidario... tampoco se podía fondear con los aportes pensionales de las personas que están cotizando en Colombia, porque ese es el derecho para el que ellos están cotizando... tiene que hacerlo con recortes en otros temas del presupuesto general de la nación", concluyó el parlamentario.

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Escuche aquí la entrevista: