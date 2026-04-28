Durante la instalación del Foro de Vivienda de Asobancaria, el gremio lanzó una advertencia sobre la fuerte caída en la construcción y venta de vivienda de interés social (VIS) en Colombia, pese a la alta demanda de hogares de bajos ingresos.

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, señaló que el sector ha perdido dinamismo en los últimos años. Mientras anteriormente se registraban ventas cercanas a las 250.000 viviendas anuales e incluso se proyectaban 300.000 para 2025, el año pasado apenas se comercializaron alrededor de 150.000 unidades.

Uno de los principales factores de este retroceso ha sido la falta de subsidios de vivienda. Malagón explicó que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo contemplaba la entrega de 200.000 subsidios en cuatro años, en 2025 no se asignó ninguno y en lo corrido de 2026 tampoco se han entregado, lo que ha impedido que miles de familias logren acceder a una vivienda.

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“Había una meta en el Plan Nacional de Desarrollo: la asignación de 200.000 subsidios de vivienda durante cuatro años. Sin embargo, en 2025 no se asignó ni uno, y en lo que va de 2026 tampoco; y seguramente no habrá asignaciones en lo que resta de este año. Son 100.000 subsidios que no se han entregado en este cuatrienio. No solo se está incumpliendo la meta, sino que son 100.000 hogares que no lograrán el cierre financiero para cumplir el sueño de tener una vivienda”, aseguró.



Esta situación ha golpeado especialmente a la vivienda de interés social, que pasó de representar el 78 % de las ventas a cerca del 56 %. Además, se ha registrado un aumento en los desistimientos, que alcanzaron niveles del 76 % en 2023, afectando principalmente a los hogares más vulnerables.

Asobancaria alerta desplome de más del 20 % en la compra de vivienda

Frente a este panorama, Asobancaria pidió al Gobierno impulsar una nueva política de vivienda que permita la compra de un millón de viviendas hacia 2030. Con esta meta, se busca reducir el déficit habitacional, que actualmente ronda el 26 %, a niveles inferiores al 20 %.

El gremio también propuso reactivar programas como “Mi Casa Ya”, fortalecer los subsidios a la demanda, incentivar el ahorro y generar mayor estabilidad en las reglas de juego del sector.

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Pese a esta situación, Asobancaria también destacó que el sistema financiero ha mantenido su respaldo al sector, con cerca de 670.000 operaciones de crédito para vivienda nueva desde 2022.