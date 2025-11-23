Aumenta la digitalización en el sector joyero colombiano de cara a la demanda de fin de año

El cierre de año llega con un impulso clave para el comercio electrónico en Colombia, y el sector joyero no es la excepción.

Con un crecimiento del consumo digital que, de acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, aumenta alrededor del 21 % en la temporada navideña, miles de joyeros y emprendedores del país comienzan a reforzar sus estrategias para aprovechar uno de los momentos comerciales más fuertes del calendario.

En Colombia existen más de 25.000 distribuidores y emprendedores dedicados a la joyería, muchos de ellos aún en procesos de formalización y sin acceso pleno a herramientas tecnológicas. Ante este panorama, diferentes iniciativas han empezado a tomar fuerza para impulsar su transición al entorno digital. Según estimaciones de la firma IMARC Group, este sector podría alcanzar un crecimiento del 4,9 % para finales de 2025, siempre que logre avanzar en modernización y competitividad.

Educación digital Foto: Freepik

Una de las apuestas más destacadas es la de Oro Colombia, compañía que creó un ecosistema colaborativo diseñado para acelerar la digitalización de los joyeros y ampliar sus oportunidades de negocio en línea. Este modelo reúne acompañamiento técnico, formación empresarial y acceso directo a plataformas virtuales de venta, una combinación que ya ha fortalecido a más de 1.000 negocios en distintas regiones del país.



David Londoño, CEO de Oro Colombia, señala que el proyecto nació de la necesidad de conectar al sector con las dinámicas del comercio digital. El ecosistema ofrece a los participantes mentorías semanales, asesoría en el desarrollo de marca y una plataforma personalizada que funciona como vitrina virtual con más de 800 referencias basadas en tendencias internacionales.

La estrategia también incorpora un enfoque formativo que busca fortalecer no solo las capacidades comerciales, sino también el desarrollo personal de los emprendedores. Este programa se basa en el método de las Tres E —elevar la conciencia, estructurar la empresa y escalar las ventas—, un modelo integral que guía al participante desde la reflexión individual hasta la consolidación de un negocio sostenible. Los cursos incluyen bienestar personal, organización empresarial y técnicas de marketing aplicadas al sector joyero.

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, el ecosistema se presenta como una oportunidad para que joyerías y distribuidores fortalezcan su presencia digital, diversifiquen sus canales de venta y aumenten su competitividad. En un mercado cada vez más orientado hacia las compras en línea, la transformación digital se consolida como la vía más efectiva para aprovechar la creciente demanda de fin de año.