Banco Itaú Colombia reporta una falla masiva en todos sus servicios este 31 de marzo

"Banco Itaú Colombia informa que hoy 31 de marzo tenemos fallas. Lamentamos los inconvenientes", con este mensaje el banco brasileño que desde hace años está en el mercado colombiano informó que presenta serias fallas en todos su servicios.

"En este momento tenemos una falla masiva, nuestros ingenieros están solucionando lo antes posible para restablecer el servicio", aseguran a través de sus redes sociales.

También por redes sociales usuarios del banco informan que no pueden ni siquiera retirar en cajeros: "No me dejar retirar en los cajeros, alguien puede dar respuesta a este inconveniente", sostuvo un internauta.

Cuánto tiempo lleva, no me funciona ni la tarjeta de débito ni la de crédito, justo después de pasar por el registro en el mercado. ¡Ahora no tengo cómo pagar, qué vergüenza! sostuvo otro usuario.

Canales de atención al cliente de Itaú

Existen varios medios de atención al cliente como lo es los correos electrónicos (servicioalcliente@itau.co, servicio.empresarial@itau.co), las oficinas, la banca telefónica y la banca móvil. En línea telefónico Bogotá (601) 581 8181.