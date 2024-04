Fallas en Itaú: el banco dice que ya fueron restablecidos los servicios

"Banco Itaú Colombia informa que hoy 31 de marzo tenemos fallas. Lamentamos los inconvenientes", con este mensaje el banco brasileño, que desde hace años está en el mercado colombiano, informó que presentaba serias fallas en todos su servicios.

"En este momento tenemos una falla masiva, nuestros ingenieros están solucionando lo antes posible para restablecer el servicio", aseguraron a través de sus redes sociales.

También por redes sociales, usuarios del banco informaron que no pudieron ni siquiera retirar en cajeros: "No me dejar retirar en los cajeros, alguien puede dar respuesta a este inconveniente", señaló un internauta.

Cuánto tiempo lleva, no me funciona ni la tarjeta de débito ni la de crédito, justo después de pasar por el registro en el mercado. ¡Ahora no tengo cómo pagar, qué vergüenza! sostuvo otro usuario.

Banco Itaú ya restauró sus servicios

A través de un comunicado, Itaú Colombia informó que desde esta madrugada restableció sus servicios a través del portal web, así como las operaciones con tarjetas débito y crédito, y la atención en el contact center.

Así mismo, informa que ha reestablecido el servicio transaccional mediante la aplicación móvil para personas jurídicas y espera reestablecer a la mayor brevedad posible los servicios de la aplicación para personas naturales; para lo cual el equipo técnico del Banco continúa trabajando en aras de corregir esta situación y reestablecer los servicios en su totalidad Agrega el documento.

Publicidad

Según indicó el Banco Itaú, este suceso fue ocasionado por “fallas en los enlaces de redes de fibra óptica, las cuales están siendo revisadas por los respectivos proveedores, por lo que en ningún momento se ha visto afectada la seguridad de la información de los clientes o de sus productos”.

Reestablecimiento de canales Itaú Foto: Banco Itaú

Canales de atención al cliente de Itaú

Existen varios medios de atención al cliente como lo es los correos electrónicos (servicioalcliente@itau.co, servicio.empresarial@itau.co), las oficinas, la banca telefónica y la banca móvil. En línea telefónico Bogotá (601) 581 8181.