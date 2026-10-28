Barreras al crédito formal dejan a 19 millones de colombianos expuestos al gota a gota: FGA

La falta de acceso al crédito formal sigue siendo uno de los factores que lleva a miles de colombianos a recurrir al gota a gota. David Bocanument, presidente del Fondo de Garantías, advirtió que cerca de 19 millones de adultos están por fuera del sistema de crédito formal, una brecha que facilita el crecimiento de los préstamos informales, caracterizados por sus elevados intereses y los riesgos de violencia para los deudores.

De acuerdo con las cifras de Banca de las Oportunidades, con corte a diciembre, solo el 51 % de los colombianos accede a un crédito formal. Para Bocanument, además de incorporar a quienes nunca han tenido un préstamo con una entidad financiera, es necesario recuperar a quienes salieron del sistema. “Hay una gran oportunidad de traer nuevamente, de rebancarizar que podríamos llegar siquiera a cinco millones de colombianos que salieron del sistema porque tuvieron alguna dificultad en el pago de sus obligaciones. Y ahí lo que estamos viendo, entonces, es grandes oportunidades”, afirmó Bocanument.

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El problema es que, cuando una persona no consigue financiación en un banco u otra entidad formal, puede terminar recurriendo al gota a gota para resolver una necesidad económica, comprar mercancía para su negocio o cubrir los gastos del hogar. “El Gobierno tiene muy claro que lo debemos erradicar. (...) Y lo más delicado de ese crédito gota a gota es que cuando te otorgan el crédito, la garantía posiblemente es la vida, y detrás de eso hay un fenómeno de violencia y social que impacta muchísimo a los hogares en Colombia. Y fuera de eso, les cobran unas tasas absurdas de altas”, advirtió el presidente del FGA.

Frente a este panorama, Bocanument señaló que las garantías de crédito son una de las herramientas para facilitar el ingreso de más colombianos al sistema financiero. Estos mecanismos respaldan parte del riesgo que asumen las entidades cuando prestan dinero y pueden hacer viable la aprobación de créditos que, de otra manera, serían rechazados. En esa tarea, explicó, pueden participar bancos, cajas de compensación, cooperativas y empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech. “Son muchísimos los colombianos que hoy están esperando de las entidades financieras un sí para mejorar su calidad de vida”, afirmó.



Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, advirtió que la tasa de usura, que fija el interés máximo que pueden cobrar las entidades financieras, estaría limitando el acceso al crédito formal. “Pero, en un entorno donde las tasas de interés a las cuales el propio gobierno se endeuda son muy altas, estas restricciones, de manera práctica, en vez de proteger a los colombianos, lo que está generando es exclusión del mercado de crédito”, afirmó López.

De acuerdo con el presidente de ANIF, esta exclusión termina produciéndose porque la tasa de usura no reconoce adecuadamente los riesgos de prestar a distintos tipos de clientes. Por eso, José Ignacio López propuso que el Gobierno expida un decreto para ajustar la metodología de cálculo y diferenciar los riesgos de cada operación. “Hoy en día tenemos una tasa que, de alguna manera, si se quiere, está contaminada o no calcula bien ese riesgo, y desde el gobierno se puede producir un decreto que simplemente segmente bien los riesgos, que reconozca que no es lo mismo el riesgo de prestarle plata a Ecopetrol que prestarle plata a Juan, el empresario, o a María, la empresaria”, afirmó López.

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Por otro lado, el Fondo de Garantías también busca ampliar las alternativas de financiación para quienes enfrentan dificultades económicas. Bocanument explicó que la entidad garantiza cerca de 38.000 operaciones de crédito al día y espera respaldar este año cerca de 18 billones de pesos para más de cinco millones de colombianos. Para acceder a estas garantías, los ciudadanos no tienen que solicitarlas directamente al Fondo; únicamente deben tramitar su crédito a través de una entidad financiera aliada y, si el préstamo es aprobado con ese respaldo, podrán beneficiarse de sus condiciones.