Black Friday 2026: cinco claves de un experto para vender más en TikTok

A pocos días del inicio del Black Friday, una de las jornadas de descuentos más esperadas a nivel global, las redes sociales se consolidan como un canal determinante en las decisiones de compra de los consumidores. En ese escenario, TikTok se ha posicionado como una de las plataformas con mayor crecimiento en Colombia y como una vitrina clave para las marcas que buscan aumentar sus ventas.

TikTok, una plataforma con peso creciente en Colombia

De acuerdo con el más reciente informe de DataReportal, TikTok alcanzó durante el año pasado un alcance publicitario potencial de 37,7 millones de usuarios adultos en el país. Esta cifra ubicó a Colombia en el puesto 17 a nivel mundial entre los mercados con mayor audiencia publicitaria en esta red social.

Publicidad

A esto se suman datos divulgados por la propia compañía, según los cuales el 82 % de sus usuarios ha considerado comprar un producto después de verlo en la plataforma. Además, el 60 % afirma que los anuncios le resultan divertidos y el 41 % los percibe más cercanos al contenido orgánico que a la publicidad tradicional.

Cinco recomendaciones para vender en TikTok durante el Black Friday

Daniel Aguillón, especialista colombiano en marketing digital y automatización, y fundador de Autom Digital, agencia que ha gestionado más de dos millones de dólares en inversión publicitaria en la región, señala que la estrategia en TikTok debe ir más allá de la compra de anuncios. El experto plantea cinco recomendaciones aplicables tanto a emprendedores y pymes como a marcas con grandes presupuestos.



1. Comenzar la campaña antes del Black Friday

Aguillón recomienda iniciar las campañas de visibilidad entre tres y cinco días antes de la jornada de descuentos. El objetivo es publicar contenidos que anuncien la participación de la marca y permitan a los potenciales compradores conocer sus productos y ofertas con anticipación.

Según explica, durante el Black Friday los consumidores reciben un alto volumen de mensajes comerciales y deben elegir entre numerosas marcas. Una empresa que aparece por primera vez el mismo día de la promoción compite en un momento de alta saturación publicitaria, mientras que una que comunica previamente su propuesta llega a la fecha con una audiencia que ya la reconoce.

Publicidad

2. Comunicar la necesidad antes que el descuento

El especialista indica que el consumidor ya espera encontrarse con la palabra “promoción”, por lo que el video publicitario debe captar la atención desde una necesidad concreta. “Más que generar una narrativa de descuento anunciando que participamos en el Black Friday, la idea es plantear una urgencia”, afirma Aguillón.

Como ejemplo, si el producto son gafas de sol, el mensaje inicial puede enfocarse en la llegada de la temporada de viajes. “La narrativa debe exponer al inicio un problema o dolor que genere identificación en la audiencia, para luego introducir el descuento”, detalla. El experto precisa que, aunque esta pauta aplica al formato de video, las piezas gráficas con la oferta directa también están registrando buenas conversiones en la plataforma.

Publicidad

3. Combinar videos y piezas gráficas

La tercera recomendación consiste en no depender de un único anuncio ni de un solo formato. Aguillón sugiere combinar videos que expliquen las características del producto o respondan a una necesidad del consumidor con piezas gráficas directas que informen sobre la participación de la marca en el Black Friday y las condiciones de la oferta.

4. Planear la recompra: diciembre o enero

Según el especialista, noviembre suele ser un mes comercialmente lento antes del Black Friday, debido a que los consumidores restringen su gasto a la espera de los descuentos. Tras la jornada, la estrategia debe enfocarse en la recompra, con un calendario que depende del tipo de producto.

Para bienes de consumo rápido o renovable, la publicidad de diciembre debe apelar a compras emocionales como los obsequios corporativos, el amigo secreto o la Navidad. En el caso de productos duraderos o de alto valor, Aguillón recomienda concentrar la inversión publicitaria a inicios del año. “Enero registra una fuerte tracción de compra, ya que muchas empresas también entran en periodo de descuentos y liquidaciones”, asegura.

Publicidad

5. Apostar por creadores de contenido UGC

En TikTok, la credibilidad de una marca también se construye a partir de las recomendaciones de los usuarios. Por ello, el experto plantea recurrir a creadores especializados en contenido UGC (User Generated Content, contenido generado por usuarios), en especial microinfluenciadores, como una táctica para ampliar la visibilidad sin requerir grandes inversiones.

“Podemos contratar a diez creadores de contenido pequeños y pedirles que, dos días antes, empiecen a hablar de nuestra marca y anuncien que vamos a participar en el Black Friday”, explica Aguillón. “Es como una bola de nieve: si diez personas están hablando de un tema, la gente lo va a seguir replicando”.

Publicidad

Las cifras del Black Friday en Colombia

La relevancia comercial de esta fecha en el país se refleja en los datos de Credibanco: durante el Black Friday del año pasado, el valor de las transacciones electrónicas en Colombia alcanzó los 2,6 billones de pesos, con más de 15,8 millones de operaciones registradas.