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¿Adiós al gota a gota? Así buscan que los ciudadanos accedan a créditos fácilmente

El objetivo es simplificar el crédito y convertirlo en una herramienta cotidiana que evite que las personas recurran a opciones informales y peligrosas.

¿Adiós al gota a gota? Así buscan que los ciudadanos accedan a créditos fácilmente
¿Adiós al gota a gota? Así buscan que los ciudadanos accedan a créditos fácilmente
Foto: Blu Radio, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

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