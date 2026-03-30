¿Adiós al gota a gota? Así buscan que los ciudadanos accedan a créditos fácilmente

El acceso a dinero inmediato sigue siendo uno de los principales retos para los hogares en Colombia. Aunque el país ha avanzado en bancarización, apenas el 51 % de la población tiene acceso al crédito formal, según datos de Asobancaria. Esta realidad deja a millones de personas dependiendo de alternativas informales como el “gota a gota”, un mecanismo riesgoso que se ha mantenido vigente, en parte, porque el efectivo continúa siendo el medio de pago predominante para el 79 % de los colombianos.

En medio de este panorama, las fintech han comenzado a ganar terreno como una opción más accesible y flexible frente a la banca tradicional. Estas plataformas digitales están enfocadas en ampliar el acceso al crédito, especialmente para quienes han quedado por fuera del sistema financiero formal. Un ejemplo es Emonkey, que anunció el lanzamiento de su producto “Avances en Efectivo”, con el que espera colocar más de $1.200 millones en créditos durante 2026.

A diferencia de los modelos tradicionales, esta solución permite que los usuarios dispongan de su cupo de crédito directamente en su cuenta bancaria, facilitando el acceso a recursos en momentos críticos. La propuesta busca responder a situaciones de urgencia donde el tiempo es clave, convirtiendo el financiamiento digital en dinero real de manera más ágil. Según su CEO, Jaime López, la meta es simplificar el crédito y convertirlo en una herramienta cotidiana que evite que las personas recurran a opciones informales y peligrosas.

Uno de los principales diferenciales de este tipo de soluciones es su funcionamiento completamente digital y la rapidez en los procesos. Aunque actualmente los desembolsos dependen de los ciclos bancarios tradicionales, la compañía proyecta implementar el sistema de transferencias inmediatas BRE-B, lo que permitiría eliminar los tiempos de espera y ofrecer acceso casi instantáneo a los recursos, alineándose con la naturaleza de los créditos de emergencia.



El modelo también está diseñado para incentivar el buen comportamiento financiero, ya que prioriza a usuarios con historial de pago positivo dentro de la plataforma. Además, elimina barreras como los codeudores físicos y los trámites extensos, integrando herramientas como la firma electrónica y aprobaciones automáticas.