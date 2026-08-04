Denuncian caos por migración de Itaú a Banco Bogotá: cuentan en ceros y fallas en productos

La migración de los clientes de Itaú hacia el Banco de Bogotá, que comenzó el pasado fin de semana, ha generado múltiples reportes de usuarios que aseguran estar enfrentando problemas para acceder a sus cuentas y utilizar los servicios de la plataforma.

Las quejas se han viralizado en redes sociales y a través de diferentes canales de atención. Entre los reclamos más frecuentes figuran dificultades para ingresar a los productos, realizar transacciones y consultar información financiera. Aunque el Banco de Bogotá afirmó que la integración fue exitosa, reconoció que se han presentado situaciones puntuales que están siendo atendidas por el equipo técnico.

¿Qué problemas reportan los clientes de Itaú?

Los usuarios aseguran que desde el inicio del proceso han encontrado dificultades para realizar operaciones que habitualmente no presentaban inconvenientes.



Entre los problemas reportados se encuentran:



Imposibilidad de realizar avances en efectivo.

Dificultades para pagar tarjetas de crédito.

Problemas para consultar créditos vigentes.

Fallas para acceder a Certificados de Depósito a Término (CDT).

Bloqueos en algunos productos financieros.

Además, algunos clientes han manifestado en redes sociales que no encuentran reflejados determinados saldos o productos dentro de sus cuentas. Sin embargo, estas denuncias no han sido confirmadas oficialmente por la entidad financiera.

Gráfico ilustrativo que representa el proceso de transición, alianza o traslado de productos financieros entre el banco Itaú y el Banco de Bogotá. Foto: Itaú/Banco de Bogotá y Gemini

¿Qué dijo el Banco de Bogotá sobre las fallas?

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Frente a las quejas, el Banco de Bogotá aseguró que la integración fue preparada durante varios meses bajo un esquema especializado de gobierno, con controles tecnológicos, operativos y de seguridad de la información.

De acuerdo con la entidad, "el 100 % de los clientes y sus productos fueron integrados exitosamente" al banco.

Pese a ello, el banco reconoció que, debido a la magnitud del proceso, durante las primeras horas surgieron algunas situaciones puntuales que han requerido atención adicional. Por esa razón, informó que reforzó los equipos técnicos, operativos y de servicio para resolver los casos en el menor tiempo posible.

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¿Qué recomendaciones hizo el Banco de Bogotá a los clientes de Itaú?

Para facilitar el acceso a los productos y servicios, el banco recomendó que quienes ingresen por primera vez a la aplicación descarguen la App Banca Móvil Banco de Bogotá, seleccionen la opción "Vengo de Itaú", validen su documento de identidad e ingresen el código de verificación recibido en el celular para crear la nueva clave de acceso.

Respecto a la tarjeta débito, recordó que el plástico físico de Itaú dejó de operar el 1 de agosto. En su reemplazo, los clientes ya cuentan con una Tarjeta Débito Digital Visa disponible en la aplicación, con la que pueden realizar compras por internet, utilizar Apple Wallet o Google Pay y retirar dinero en cajeros de la Red Aval sin necesidad de tarjeta física. Quienes prefieran el plástico podrán solicitarlo sin costo en cualquier oficina del Banco de Bogotá.

En cuanto a la tarjeta de crédito, la entidad aclaró que la tarjeta física de Itaú podrá seguir utilizándose normalmente hasta que los clientes reciban la nueva tarjeta del Banco de Bogotá. Los pagos también podrán realizarse desde la App Banco de Bogotá o mediante Aval Pay Center.

¿Qué pasa con la atención a los clientes de Itaú?

Las dificultades también se han trasladado a las oficinas del Banco de Bogotá. Algunos usuarios aseguraron que los tiempos de espera para recibir atención han superado las cuatro horas debido al alto número de personas que buscan resolver inconvenientes relacionados con la migración.

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Otros clientes también afirmaron que los gerentes de producto asignados no han respondido oportunamente a sus solicitudes de información.

Por su parte, Itaú indicó que, por el momento, no tiene novedades adicionales sobre el proceso y remitió al comunicado divulgado antes de la integración. La entidad señaló que mantendrá habilitados sus canales de comunicación para orientar a los usuarios y atender las inquietudes que puedan surgir durante esta etapa.