Tener un empleo formal no siempre garantiza estabilidad económica. Los gastos del hogar, las deudas y los imprevistos pueden afectar las finanzas de los trabajadores, incluso cuando reciben ingresos de manera constante. Ante esta situación, Compensar ofrece tres alternativas de financiación para sus afiliados, con las que busca facilitar el acceso a recursos para atender necesidades familiares y reorganizar sus compromisos económicos.

La iniciativa está dirigida a personas que enfrentan dificultades para obtener créditos mediante los mecanismos tradicionales, especialmente trabajadores de bajos ingresos. Según cifras de la Banca de las Oportunidades, 9,8 millones de adultos en Colombia, equivalentes al 25,4 % de la población, nunca han accedido a un crédito formal.

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Entre enero de 2025 y junio de 2026, las tres líneas de Compensar movilizaron más de $47.500 millones, mediante 42.800 operaciones que beneficiaron a cerca de 26.000 personas.

La entidad explicó que estos mecanismos buscan facilitar recursos para cubrir gastos relacionados con salud, educación, movilidad y mejoramiento del hogar, además de responder ante imprevistos o reorganizar obligaciones financieras.



Afiliados a Compensar Foto: montaje Blu Radio

Las tres alternativas de financiación que ofrece Compensar

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El programa reúne diferentes mecanismos, de acuerdo con las condiciones de los afiliados y sus necesidades económicas:



Crédito con Propósito: está dirigido a trabajadores de bajos ingresos que han enfrentado dificultades financieras, pero que han demostrado un buen comportamiento de pago a través de esta línea.

está dirigido a trabajadores de bajos ingresos que han enfrentado dificultades financieras, pero que han demostrado un buen comportamiento de pago a través de esta línea. Pignoración del Subsidio: permite obtener liquidez utilizando el subsidio familiar como respaldo. Esta modalidad tiene participación de mujeres y hogares monoparentales.

permite obtener liquidez utilizando el subsidio familiar como respaldo. Esta modalidad tiene participación de mujeres y hogares monoparentales. Recuperación de la Vida Financiera: busca ampliar las posibilidades de financiación para trabajadores que encuentran restricciones en los modelos tradicionales de evaluación de riesgo.

Las cifras de la entidad muestran que el 75 % de los beneficiarios de Crédito con Propósito y el 92 % de quienes utilizan la pignoración del subsidio familiar reciben entre uno y dos salarios mínimos. En esta última modalidad, el 57 % de los usuarios son mujeres y el 34 % pertenece a hogares monoparentales.

¿Quiénes pueden acceder y cómo funcionan estas opciones?

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Las alternativas están dirigidas a afiliados de Compensar que requieren financiación y enfrentan barreras para acceder al crédito tradicional. Sin embargo, cada mecanismo tiene un propósito y unas condiciones particulares.

Freddy Parada, gerente de Servicios Financieros de Compensar, explicó que las decisiones de financiación deben considerar las circunstancias de cada hogar, como los ingresos, las responsabilidades familiares y la estabilidad laboral.

"Las decisiones financieras están estrechamente ligadas a las circunstancias de cada hogar: los ingresos, las responsabilidades familiares y la estabilidad laboral influyen en las posibilidades de acceder a financiación y asumir nuevos compromisos económicos", agregó Parada.

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De momento, Compensar no reveló los requisitos completos, las tasas de interés, los montos máximos ni los pasos para solicitar cada modalidad. Por eso, los afiliados interesados deben consultar directamente con la caja de compensación las condiciones vigentes antes de iniciar un trámite.

El modelo de soluciones financieras de la caja recibió el Premio Platino 2026 de Fintech Américas, en la categoría de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, por su propuesta de inclusión financiera.