En diálogo con Mañanas Blu, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca e integrante de la Comisión Tercera, Santiago Castro, analizó el avance de las negociaciones de la ley de reforma y ajuste fiscal entre el Congreso y el Gobierno Nacional. El parlamentario ofreció detalles sobre los temas más debatidos de la iniciativa, entre los que destacan el impuesto a la medicina prepagada, los plazos del debate y las alternativas de financiamiento planteadas.

El IVA a la medicina prepagada, en camino a ser descartado

Uno de los puntos que mayor preocupación había generado en la opinión pública era el gravamen con IVA a los servicios de medicina prepagada, alternativa a la que acudieron miles de familias ante las dificultades del sistema de salud. Al respecto, el representante Castro reveló que la medida no cuenta con respaldo legislativo: "no está en nuestra plataforma y creo que el gobierno ayer ya prácticamente había cedido en eso, o sea, la oposición no iría".

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El congresista puntualizó que en las reuniones técnicas entre ponentes y el Ministerio de Hacienda ya se contempla su retiro del texto proyectado: "para ser justos, el gobierno ayer ya en unos cuadros que nos proyectó a los ponentes ya estaba prácticamente descontándola de que no se iba a aplicar». Asimismo, añadió que "si el gobierno está abierto a eventualmente quitarlo y los partidos dicen pues no pasa, pues no va a pasar. Muy seguramente eso va a irse en el primer cedazo, en la primera peluqueada de la Ley de Reforma y de Ajuste Fiscal".

Primer plano de manos intercambiando dinero. Foto de referencia creada con IA.

Tiempos apretados y eventuales sesiones extraordinarias

Frente al cronograma legislativo y la meta inicial de aprobar el texto el 2 de diciembre, Castro admitió que el margen de trabajo es reducido debido al trámite por bancadas, la concertación partidista y los puentes festivos de fin de año. Sin embargo, enfatizó el compromiso parlamentario para tramitar la ley.



"La reforma va a salir, o sea, sale porque sale. Es que es un compromiso de país, o sea, es que aquí no estamos jugando a que si hay oposición o no al gobierno y que si al está molesto, ¿no? No, aquí es salvar al país y asegurarle a Colombia una estabilidad macroeconómica y fiscal", sostuvo el congresista. En esa línea, no descartó la citación a sesiones extraordinarias: "no importa si nos vamos a extras hasta el 24 de diciembre por la mañana, hasta las 12 del día, pues haremos extras hasta el 24 de diciembre al mediodía. Si tenemos que volver después del 24, pues volveremos, pero la reforma tiene que salir".

Tres pilares para un ajuste de 80 billones de pesos

Frente al monto que debe consolidar el proyecto, Castro indicó que el ajuste fiscal total debería rondar los 80 billones de pesos anuales, equivalentes a un 3,5 % del PIB. Para alcanzar esta meta sin golpear a los sectores vulnerables ni a la clase media, propuso una estrategia basada en tres componentes: reducción del gasto estatal, enajenación de activos e ingresos recurrentes.

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"Tiene que haber un ingreso recurrente para poder asegurar de que la deuda se estabiliza y que podemos empezar a bajar el déficit fiscal primario de este país", aseveró. Para generar dicho recaudo, planteó mantener el IVA a vehículos eléctricos e híbridos, aplicar IVA a envíos postales menores a 200 dólares (minimis), imponer aranceles a importaciones desde países sin Tratado de Libre Comercio (como China o Vietnam), crear un impuesto al uso industrial del agua (excluyendo el consumo doméstico y el agro) y fijar mayores aportes a la nómina únicamente para ingresos muy altos. En cuanto a activos, sugirió vender el 8,9 % autorizado de Ecopetrol y participaciones en ISA para destinar los fondos exclusivamente a amortizar deuda pública.

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