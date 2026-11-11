Anif propone una reforma tributaria con menos IVA y plantea ajustes al gasto público

El centro de estudios de la banca Anif presentó este miércoles una propuesta de reforma tributaria alternativa, en medio de las dificultades políticas para lograr apoyo en algunas medidas de la reforma propuesta por el Gobierno Nacional, como el incremento del IVA en diversos productos de la canasta familiar e insumos para distintos sectores.

La petición que le hace Anif al Gobierno es reconsiderar algunos de los incrementos de IVA y no aumentar los aportes parafiscales que las empresas hacen sobre la nómina de empleados calificados. En su lugar, la propuesta contempla mantener las actuales tarifas del impuesto a la renta para las empresas, en lugar de reducirlas como propone el Gobierno, intensificar los recortes de gasto, promover un recorte del 10 % en las plantas de personal de la Rama Judicial y los organismos de control, vender activos como ISA y hacer un aumento gradual del precio del ACPM.

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"Los colombianos tienen una fatiga tributaria, la legitimidad del Estado para cobrar más impuestos pues obviamente se ha erosionado con los con los múltiples escándalos en años recientes y eso hace que sea difícil pedirle a más ciudadanos que paguen impuestos por esos bienes de consumo. Pero queremos hacer énfasis en la discusión, como lo mencionaba, que buena parte, más o menos dos tercios de los bienes y servicios gravados no son bienes de consumo, son bienes intermedios y esos bienes intermedios van a tener un efecto distorsionante", aseguró José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico Anif.

Según los cálculos de Anif, el 62 % de los productos con incrementos al IVA en la reforma son en realidad consumos para sectores, algunos de los cuales no pueden descontar ese impuesto. Por ejemplo, los restaurantes pagan impuesto al consumo y no podrían descontar el mayor IVA del precio de los alimentos. Algo similar ocurre en la ganadería, en donde los insumos como el alimento para animales tienen IVA, pero el producto final, es decir, la carne lista para consumir, está exenta del impuesto.



De otro lado, el incremento del costo de los parafiscales podría implicar para una empresa que contrate empleados que ganen entre tres y cuatro salarios mínimos unos sobrecostos de hasta 950.000 pesos, algo que encarecería la contratación de trabajadores calificados en plena era de la automatización y el cambio tecnológico.

"La situación fiscal de Colombia es compleja y, de no aprobarse dicha iniciativa, el Gobierno podría verse en los próximos años sin los recursos necesarios para atender sus funciones más básicas", agregó López.