Las mujeres detrás de las flores colombianas: ocupan el 60 % de los empleos directos del sector

Detrás de cada ramo de flores colombianas que llega a más de 100 países hay, en su mayoría, manos de mujeres. Blu Radio recorrió Flores La Conchita, una finca de 40 hectáreas ubicada en Bojacá, Cundinamarca, que lleva 59 años dedicada al cultivo de flores, para conocer las historias de quienes las siembran, cosechan, clasifican y arman.

Actualmente, la empresa exporta sus flores a 20 países y cuenta con 650 colaboradores, de los cuales el 59 % son mujeres. Ellas están presentes en todos los niveles de la organización, desde las labores en los cultivos hasta los cargos de liderazgo. De hecho, ocupan el 64 % de las coordinaciones, el 75 % de los cargos del equipo administrativo y también el 75 % de los puestos directivos.

Flores / exportación Foto: https://www.cundinamarca.gov.co/

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Una de ellas es Geidy Bermúdez, coordinadora de cultivo. Llegó a la finca con 20 años y una bebé de seis meses en casa, y empezó como operaria. Desde entonces fue auxiliar de propagación y auxiliar de coordinadora, y se ha formado en diferentes diplomados. "No ha sido un crecimiento fácil, ha sido un crecimiento de esfuerzo, de metas, de propósitos, de lágrimas también, pero ha valido bastante la pena", afirmó Bermúdez.

Para Geidy, que las mujeres sean mayoría en el sector tiene un valor que va más allá del empleo. "El que las mujeres representamos un gran número es muy valioso, ya que venimos de una sociedad bastante machista, donde las mujeres se han empezado a empoderar. Es muy bonito cómo te apoyas con otras mujeres y te solidarizas con las demás para que todas crezcamos".



Después de la cosecha, las flores pasan a la clasificación. Por ejemplo, en el caso de las Alstroemerias, la finca participa en un programa de producción especializado de la calidad más exigente en mercados internacionales. Allí trabaja Katherine, que revisa la variedad de estas flores: en una mesa dentro del invernadero y los cultivos las mide en un calibrador, les quita los botones —la flor inmadura— y descarta las que tienen alguna enfermedad o maltrato. Lo que no cumple no sale como flor de exportación.

La exigencia, según cuenta la floricultora, viene del comprador. "Para el cliente, la Alstroemeria tiene que ir perfecta. Debe ser recta, no tener ninguna torcedura, tener buen follaje, que no se le vea ninguna enfermedad y que no tenga botón", explicó. Por eso, este paso en el proceso de exportación es realizado en su mayoría por mujeres, debido a la alta delicadeza que exige este método.

Blu Radio THOMAS KIENZLE/AFP

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Más adelante en la línea están los ramos. Rocío lleva 23 años y, como sus compañeras, ha pasado por casi todos los puestos dentro del proceso, desde el cultivo hasta el empaque y la creación de ramos. Hoy arma buqués a pedido. Entró joven a la finca y reconoce que al comienzo el oficio le daba pereza, pero hoy dice que no se imagina haciendo otro oficio.

"El mayor aprendizaje es amar las flores. Se aprende de todo. Al principio, cuando uno empieza de joven, como que le da pereza, pero hoy en día no: amo las flores. Todo me gusta, lo que me manden a hacer, porque hay días que a uno le toca con rosa, otros con sólidos, otros con calas, otros con alstroemeria, con rosas", afirmó la floricultora.

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Otra de las mujeres que trabaja en el área de poscosecha es María Hortencia Moreno. Trabaja en el sector desde hace 20 años y, para ella, el empleo se tradujo en oportunidades para realizarse como mujer dentro de su oficio, pero también en oportunidades para su familia. "Gracias a mi trabajo y dedicación he podido adquirir mi propia vivienda, brindarles educación a mis hijos y ofrecerles mejores oportunidades para su futuro. También he logrado mejorar nuestra calidad de vida y cumplir metas que en algún momento fueron sueños", afirmó.

Las cifras detrás de las historias

Según la Asociación Nacional de Exportadores de Flores (Asocolflores), con datos de 2025, la floricultura genera 240.000 empleos, 150.000 directos y 90.000 indirectos, y todos son formales. El gremio calcula que el sector aporta el 28 % del empleo formal rural del país y el 70 % del empleo formal rural femenino. Es un contraste fuerte con el campo en general, ya que en las zonas rurales del país la informalidad supera el 83 %, según el DANE.

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"La floricultura tiene cara de mujer, y eso nos enorgullece profundamente. De esos empleos, que todos son formales, 150.000 son directos y, de ellos, el 60 % están ocupados por mujeres (es decir, cerca de 90.000 colaboradoras). Somos el alma de esta actividad. Somos las que hacemos posible que estas flores lleguen a llevar bienestar a 100 mercados del mundo", afirmó Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores. De las mujeres que trabajan en el gremio, el 55 % es cabeza de familia.

Tatiana de German-Ribon, gerente de Flores La Conchita, afirmó que un empleo formal es mucho más que un salario; representa acceso a salud, seguridad social, estabilidad económica, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de construir un mejor futuro para los colaboradores. “Para muchas mujeres rurales, significa también autonomía económica, independencia y la oportunidad de asumir un papel de liderazgo dentro de sus familias y comunidades”, afirmó German-Ribon.

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Asocolflores trabaja con sus empresas afiliadas en cinco frentes para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Entre ellos están la autonomía económica, con capacitaciones en ahorro y manejo del crédito junto al Banco Agrario. En términos de salud, trabaja con un programa de prevención del cáncer de mama que ha llegado a más de 2.300 mujeres en Cundinamarca; y el liderazgo, a través de una escuela que forma a supervisores en comunicación y manejo de equipos.

Los retos dentro del gremio

Valdivieso recordó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerrar las brechas de género en el campo aportaría cerca de un billón de dólares a la economía mundial. "Tenemos desafíos enormes como país y como sociedad para cerrar las brechas de género, y esa es una obsesión en Asocolflores. Lo hacemos por convicción, porque creemos que no hay nada más transformacional en una sociedad que un empleo femenino", agregó la presidenta del gremio.

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Los retos también existen dentro de la finca. Geidy Bermúdez, coordinadora de cultivo en Flores La Conchita, señaló que hoy buena parte del empleo se está trasladando a las fábricas, hacia donde algunas personas prefieren irse, y que el desafío es adaptarse al cambio sin perder la cultura de trabajo que viene de atrás. Valdivieso, por su parte, reconoció que el sector atraviesa una coyuntura exigente, con varias presiones a la vez. Dijo que, como en otras ocasiones, el gremio mostrará su resiliencia y su competitividad para "salir fortalecido" y mantener a Colombia como el segundo exportador de flores del mundo.