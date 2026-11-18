AngloGold Ashanti invertiría cerca de US$2.000 millones en los dos primeros años de construcción del proyecto Quebradona, en Jericó, Antioquia, una vez obtenga la licencia ambiental. Así lo aseguró Alberto Calderón, presidente de la multinacional minera, en entrevista con Mañanas Blu, tras el anuncio de inversión hecho en el marco de la Milagro Week, la rueda de negocios que el Gobierno colombiano realiza en Nueva York con inversionistas extranjeros.

Calderón explicó que el calendario de la inversión depende del licenciamiento ambiental y detalló cómo se distribuirían los recursos:

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"Cuando tengamos la licencia ambiental, el proyecto ya está muy desarrollado. Si la tenemos en unos 18 meses, empezaríamos en unos 2 años a invertir alrededor de 1.000 millones en el primer año y 1.000 millones en el segundo año. Y después se invertiría alrededor de unos 200 millones de dólares por año después de eso".

La compañía ya había anunciado una inversión cercana a los US$2.500 millones para desarrollar Quebradona, sujeta a la obtención de los permisos ambientales.



Quebradona, un proyecto de cobre con potencial exportador

Según el presidente de AngloGold Ashanti, la mina produciría en su pico 80.000 toneladas de cobre al año, lo que representaría cerca de US$1.500 millones en exportaciones. Aunque el yacimiento tiene algo de oro, Calderón precisó que se trata principalmente de un proyecto cuprífero.

El directivo comparó el potencial colombiano con el de otros países de la región: "Es la misma geología que pasa por Chile, Perú, y después está en Panamá. El único país de esa veta geológica que no lo ha desarrollado es Colombia".

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Sobre el caso peruano, afirmó que el cobre representa el 50 % de las exportaciones de ese país y ha sido clave en su crecimiento de los últimos 15 a 20 años. Añadió que, por sí solo, Quebradona superaría las exportaciones de banano del país y se convertiría en uno de los mayores exportadores de Colombia.

Calderón también planteó la necesidad de diversificar la canasta exportadora: "Colombia necesita urgente reemplazar algo con algo que pueda hacer en 10 años, y yo realmente no veo nada más que la minería, la gran minería".

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La licencia ambiental, el paso que falta

Frente al compromiso del Gobierno, el directivo aclaró que no se trata de una aprobación anticipada, sino de la disposición de poner equipos técnicos a trabajar en la evaluación. "Acá no queremos atajos", afirmó, y agregó que la decisión política del Gobierno es "colocar la mejor gente para que evalúen este tema".

Recordó que el trámite tuvo avances durante el gobierno de Iván Duque y que en la administración anterior quedó frenado. En 2021, la autoridad ambiental devolvió la primera solicitud de licencia para la explotación minera en Jericó. Más recientemente, la Agencia Nacional de Minería extendió hasta diciembre de 2027 la fase de exploración del proyecto.

"No es que el Gobierno diga ya se lo aprobé, sino que está claro que si cumplimos con esos estándares internacionales de países desarrollados, pues va a otorgar la licencia", señaló. Estimó que el proceso tomaría entre 12 y 18 meses.

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AngloGold Ashanti responde sobre el agua en Jericó

Uno de los puntos más discutidos del proyecto ha sido su impacto sobre el recurso hídrico. Calderón sostuvo que la mina no afectará acuíferos ni acueductos de Jericó ni de Támesis, algo que, según dijo, deberá ratificar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

De acuerdo con el directivo, el 90 % del agua que usaría la operación proviene de la lluvia y de filtraciones de las montañas, mientras que la captación del río Cauca equivaldría al 0,02 % de su caudal. "150 litros por segundo es lo que utiliza una finca pequeña ganadera, y ese es el permiso máximo que tenemos", aseguró.

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También defendió que el proyecto es compatible con la agricultura de la zona: "Este proyecto es totalmente complementario con la agricultura que se ha desarrollado mucho en Jericó. Ahí hay aguacateros muy exitosos y esto no va a afectar para nada".

Apoyo y oposición en las comunidades

Sobre la prolongada disputa con sectores de Jericó, Calderón citó mediciones del Centro Nacional de Consultoría que, según él, muestran cerca de un 70 % de apoyo al proyecto. Atribuyó la oposición a un grupo reducido de personas que, afirmó, estarían financiadas por algunas grandes fincas de la zona. Varias comunidades de Jericó y Támesis han reiterado su rechazo a Quebradona.

El presidente de la compañía aseguró que en los últimos 18 meses se han realizado unas 1.500 reuniones comunitarias y que cuenta con el respaldo del gobernador de Antioquia y de autoridades nacionales. Señaló que no se requiere consulta previa: "Estos son todos territorios de propiedad nuestra".

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Entre los beneficios proyectados, mencionó 68.000 empleos indirectos, regalías para la región y una reducción de la pobreza en Jericó del 50 %, con base en estudios en los que participó, entre otros, el exministro Juan Carlos Echeverry.

Consultado sobre si podría repetirse lo ocurrido en Cajamarca (Tolima), donde una consulta popular en 2017 frenó el proyecto aurífero La Colosa de la misma compañía, respondió: "Hipotéticamente sí, realmente esos son proyectos totalmente distintos".

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Retorno de la inversión y estabilidad jurídica

Calderón estimó que la inversión se recuperaría en unos 7 u 8 años, con una tasa de retorno que calificó como "buena, no extraordinaria". Además, aseguró que la decisión no depende de la aprobación de proyectos de estabilidad tributaria en el Congreso: "Yo no pondría ningún ultimátum diciendo, bueno, si no pasa esto o esto no lo vamos a hacer".

Su opinión sobre la venta de una parte de Ecopetrol

Calderón, quien fue presidente de Ecopetrol hasta 2002, se refirió al debate sobre la venta de un porcentaje de la petrolera. Consideró que usar esos recursos para gasto sería un error, pero que podría ser viable dentro de una solución más amplia, siempre que el control siga en manos del Estado, como ocurrió con Petrobras: "Mientras eso pase así, me parece que estaría bien, pero como parte de una solución mucho más integral".

