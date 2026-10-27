Cámara negó tres proposiciones de la reforma pensional: faltan 7 por corregir

La plenaria de la Cámara de Representantes negó tres proposiciones de los artículos 11, 14 y 19 de la Ley 2381, conocida como reforma pensional, cuya aprobación ordenó subsanar la Corte Constitucional, por el vicio de trámite en la aprobación del texto en 2024 y luego se reincidió en errores cuando se pretendió corregirlos.

Se trató de una aprobación por unanimidad con 94 votos, es decir, todos los congresistas presentes, a excepción del artículo 11 que fue 93 por el no y 1 por el sí.

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El representante a la Cámara Octavio Cardona explicó las razones por las cuales se negaron las proposiciones, es decir, no tendrían cambios.

"Una que los cálculos actuariales y los bonos pensionales fueran manejados desde el Departamento Nacional de Planeación, lo cual va en contravía del manejo que le viene dando el Ministerio de Hacienda; la segunda que se dejara en libertad a los fondos para que las inversiones se realizaran de manera autónoma y eso va en contra de la responsabilidad del Estado de controlar la plata que es individual, los fondos no pueden hacer lo que quieran con esa plata; y la tercera era una proposición que tenía como propósito que los fondos pudieran garantizar que la plata era de cada persona y eso ya esta reglamentado”, detalló Cardona.



Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

Este miércoles, 28 de octubre, a la 10:00 de la mañana se reanuda el debate, donde se deben subsanar los errores de trámite de las siete proposiciones restantes.

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La senadora Jennifer Pedraza explicó que este miércoles se discutirán, entre otras, las dos que presentó ella cuando era representante a la Cámara, las cuales, según la Corte, no se debatieron adecuadamente.

“Se pretende eliminar el mico (un parágrafo) donde se le paga doble comisión a los fondos privados, incluyendo el 0,7 % que van a recibir, ya no de la cotización mensual de los afiliados, sino del stop acumulado”, dijo Pedraza, quien precisó que se pretende que los fondos ganen en igualdad de condiciones a lo que percibe Colpensiones.

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La otra proposición es para evitar que los fondos privados puedan hacerse auto préstamos.

El plazo otorgado por la Corte para subsanar los vicios de trámite vence el próximo viernes 30 de octubre. Aunque los congresistas pidieron a la Corte extender el plazo 30 días más aún no hay respuesta a la solicitud.