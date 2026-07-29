Catalítico concreta venta de su participación en Xuma y fortalece su plan de expansión empresarial

Catalítico, el ecosistema de innovación fundado por el empresario Cristian Verbel en 2019, anunció el cierre de la venta de su participación en Xuma —integrada por Creamos Marketing Ltda. y Serviprotección— a Grupo ilao S.A.S., una operación que marca el cuarto exit exitoso de la organización y fortalece su estrategia de crecimiento en nuevos sectores económicos.

La transacción, cuyo cierre operativo está previsto para el 1 de agosto de 2026, representa un nuevo hito para Catalítico, que durante cinco años impulsó el desarrollo de Xuma bajo un modelo de innovación basado en tecnología, datos y estandarización de procesos.

"Xuma nació de una tesis y una metodología de Catalítico. Diseñamos el sistema, construimos el equipo, estandarizamos la operación y la escalamos. Esta venta valida ese modelo y nos libera para replicarlo en nuevos sectores", afirmó Cristian Verbel, fundador de Catalítico.

Desde su creación en 2020, Xuma pasó de atender 89.000 asegurados a más de 1,7 millones, multiplicó por ocho su facturación, amplió su presencia de 10 a 15 regiones del país y aumentó su equipo de trabajo de 35 a 160 colaboradores. Su modelo de negocio se enfocó en la distribución de seguros de afinidad y masivos mediante alianzas con grandes marcas, integrando diseño de productos, recaudo, administración y atención al cliente en una sola plataforma tecnológica.



El comprador, Grupo ilao, es actualmente uno de los cinco mayores intermediarios de seguros de Colombia. El holding, respaldado por inversionistas internacionales del sector asegurador en Estados Unidos y Europa, reúne 21 agencias en siete ciudades del país y cuenta con más de 500 colaboradores.

"Xuma queda en manos de un grupo con visión internacional, capital y el apetito para llevarla al siguiente nivel. Eso es exactamente lo que quería al momento de salir", agregó Verbel.

Catalítico proyecta una nueva etapa de crecimiento

Tras esta desinversión, Catalítico concentrará sus esfuerzos en consolidar ocho compañías que operan en sectores como medios de comunicación, tecnología, salud, fintech, ventas especializadas y servicios empresariales. Entre sus principales unidades de negocio se encuentran GEM, Catalítico Biz, Lumi, Reactivo y Mutuo, además de inversiones en energías renovables y desarrollo inmobiliario.

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Como parte de esta nueva etapa, el grupo confirmó el avance de Torre Catalítico, un complejo empresarial que será la sede principal del ecosistema en Barranquilla y desde donde buscará acelerar la creación y escalamiento de nuevas empresas, respaldado por capital fresco y una metodología que ya suma cuatro ventas exitosas en el mercado colombiano.