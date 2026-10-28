Inversión millonaria en Colombia: Chevron anuncia US$100 millones y más de 2.000 puestos de trabajo

La multinacional energética Chevron anunció una inversión superior a los 100 millones de dólares en Colombia para los próximos años. De acuerdo con lo confirmado por representantes de la compañía y el Gobierno nacional, el capital estará destinado a fortalecer sus operaciones en el país y permitirá la creación de más de 2.000 empleos entre directos e indirectos.



¿Cómo se distribuirá la inversión de Chevron en Colombia?

Según detalló Alejandro Riveros, gerente de Asuntos Corporativos de Chevron, el paquete de inversión por más de 100 millones de dólares reafirma el compromiso de las firmas multinacionales con el mercado local. El directivo ratificó que el desembolso de los recursos financieros impactará directamente la vinculación de mano de obra en el territorio nacional.

Por su parte, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, explicó que la llegada de estos capitales contempla un incremento cercano al 35 % en la planta de personal actual que mantiene la compañía en sus distintas áreas de operación.

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El pronunciamiento oficial se dio en el marco de la presentación de la iniciativa pública denominada "Misión Crecer", un programa gubernamental orientado a atraer capital privado para dinamizar la economía regional y fomentar la formalización laboral.

Chevron se suma a la #MisiónCrecer



Hoy tenemos un gran anuncio para Colombia: Chevron invertirá más de 100 millones de dólares en nuestro país, una señal de confianza del sector empresarial en Colombia y en el Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA.



Ese es el propósito de la… pic.twitter.com/zkWdYO4VbU — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 27, 2026

¿Qué impacto tendrá el anuncio en el empleo formal?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por la empresa y el Gobierno, los efectos principales de la transacción económica se reflejarán en las siguientes cifras de desarrollo:



Inversión total: más de 100 millones de dólares proyectados para los próximos años.

más de 100 millones de dólares proyectados para los próximos años. Generación de empleo: creación de más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

creación de más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Crecimiento de planta: incremento del 35 % en la nómina actual de la compañía en el país.

El vicepresidente Restrepo sostuvo que la decisión del sector productivo busca impulsar la estabilidad económica y generar oportunidades en las regiones más vulnerables del país a través de la inversión privada.