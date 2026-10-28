Centro Democrático busca contrerreforma pensional, ¿qué pasaría con las edades?

El Centro Democrático busca una contrarreforma pensional con una iniciativa que plantea cambios en las edades para acceder a ciertos beneficios, la devolución de los ahorros y la libertad de elección entre Colpensiones y los fondos privados. El senador Andrés Forero explicó en entrevista con Recap Blu que el proyecto pretende corregir aspectos que considera problemáticos del nuevo sistema, sin eliminar algunos de los componentes que considera positivos de la reforma original.

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con las personas que llegan a la edad de jubilación sin completar las semanas necesarias para obtener una pensión. Según Forero, bajo la Ley 2381 de 2024, las mujeres en el pilar semicontributivo deben esperar hasta los 60 años para acceder a una renta vitalicia, mientras que los hombres deben hacerlo hasta los 65. El congresista propone eliminar ese aumento de tres años y permitir que las mujeres accedan a este beneficio desde los 57 años y los hombres desde los 62, como estaba previsto en el esquema anterior. Además, busca que estas personas puedan elegir entre recibir una mensualidad o solicitar la devolución de sus aportes y los rendimientos correspondientes.

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La propuesta también contempla cambios para quienes cotizan hasta 2,3 salarios mínimos mensuales. Forero sostuvo que los trabajadores deberían tener la posibilidad de elegir si continúan cotizando en Colpensiones o si prefieren hacerlo en un fondo privado. De acuerdo con su explicación, la iniciativa busca ofrecer alternativas a quienes no logren completar las semanas requeridas para pensionarse y permitirles tomar decisiones sobre sus ahorros según sus necesidades.

El senador afirmó que el proyecto reconoce un rendimiento del 3 % por encima de la inflación para los ahorros en Colpensiones y destacó que, en el régimen privado, algunas personas que devengan un salario mínimo pueden acceder a una pensión con 1.150 semanas cotizadas, frente a las 1.300 exigidas en Colpensiones.



Pensiones altas

En materia de equidad, la iniciativa también propone limitar los subsidios a las pensiones más altas. Según Forero, las personas con ingresos superiores a aproximadamente 12 millones de pesos mensuales dejarían de recibir el subsidio estatal que contempla la reforma para el componente de hasta 2,3 salarios mínimos.



Frente al trámite legislativo, Forero confirmó que el proyecto fue radicado en el Senado con el número 319 y deberá superar cuatro debates: dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes. El senador aseguró que la propuesta ha sido socializada con diferentes bancadas y que cuenta con el respaldo de congresistas de Cambio Radical, además de acercamientos con integrantes de los partidos de la U, Conservador y Liberal.