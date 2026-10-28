Congreso subsanó vicio de trámite de la reforma pensional al negar todas las proposiciones

Terminó el segundo día del debate de las 10 proposiciones de los 9 artículos de la reforma pensional, luego de que la Corte ordenara subsanar el vicio de trámite en la aprobación del texto en 2024.

Se trató de una aprobación casi que por unanimidad, a excepción del artículo 36, que tuvo dos votos positivos para hacer modificaciones, y el 11, que tuvo uno por el sí. Al negar las proposiciones de cinco artículos y retirarse cuatro, la reforma pensional queda igual al texto que se aprobó en 2024.

Pensiones en Colombia Foto: creación con ChatGPT

Publicidad

El plazo otorgado por la Corte para subsanar los vicios de trámite vencía el viernes 30 de octubre. Ya los demás artículos de la reforma pasaron la revisión de constitucionalidad de la Corte y entran en vigencia el 1 de abril de 2027.

Las proposiciones y artículos que se negaron

El representante a la Cámara Octavio Cardona explicó las razones por las cuales se negaron las proposiciones, es decir, no tendrían cambios.

"Una que los cálculos actuariales y los bonos pensionales fueran manejados desde el Departamento Nacional de Planeación, lo cual va en contravía del manejo que le viene dando el Ministerio de Hacienda; la segunda, que se dejara en libertad a los fondos para que las inversiones se realizaran de manera autónoma y eso va en contra de la responsabilidad del Estado de controlar la plata que es individual, los fondos no pueden hacer lo que quieran con esa plata; y la tercera era una proposición que tenía como propósito que los fondos pudieran garantizar que la plata era de cada persona y eso ya está reglamentado”, detalló Cardona.

Publicidad

Otro de los artículos importantes era el que pretendía eliminar un parágrafo que, según la senadora Jennifer Pedraza, paga doble comisión a los fondos privados, incluyendo el 0,7 % que van a recibir, no de la cotización mensual de los afiliados, sino del stock acumulado. La pretensión era que los fondos ganaran en igualdad de condiciones a lo que percibe el sistema público Colpensiones.

La otra proposición, que buscaba evitar que los fondos privados pudieran hacerse autopréstamos, también se negó. Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para revivir esas proposiciones.

Publicidad

Otro eliminado fue el artículo 36, cuya proposición buscaba elevar de 850 a 1.000 semanas el piso después de aplicar el beneficio de 50 semanas por hijo a las mujeres. La argumentación era que “el beneficio por hijos debe actuar como un mecanismo de flexibilización para alcanzar el tope de 1.000 semanas y no acumularse para reducirlo a 850 semanas —lo cual comprometería la sostenibilidad fiscal del sistema—, exigiendo además revisar cuidadosamente la exclusión del régimen de transición frente a lo ordenado por la Corte”.

Un comentario político

El representante Víctor Manuel Salcedo dijo que prefirió retirar sus proposiciones para evitar caer en otro vicio de trámite. Aunque fue prudente, lanzó un dardo a la bancada de gobierno.

Publicidad

Explicó que hubo varias razones para retirar las propuestas de modificación, entre ellas que "la bancada de gobierno hoy no actuó como bancada de gobierno y sí hubo presencia absoluta del Pacto Histórico".